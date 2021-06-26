"Mulher não tem autoridade sobre o corpo, mas sim o marido", diz Urach

Andressa Urach e o marido Thiago Lopes Crédito: Instagram/@andressaurachoficial

Andressa Urach e suas polêmicas. A mais recente levantada pela modelo é sobre a submissão da mulher. Segundo Urach, "a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido" e este seria o seu dono. A frase foi postada pela loira no Instagram, na última sexta-feira (25), e gerou muitos comentários.

"Deus me free chamar homem de meu dono", escreveu uma seguidora. "Dono? Ninguém é dono de ninguém, Todo mundo é livre!", escreveu outra.

Para as mulheres que defendem a liberdade, Andressa finalizou a publicação com a seguinte frase. "Obs: feministas, respeitem a minha decisão. Vou orar para vocês terem um marido maravilhoso homem de Deus! Então vocês vão amar ser submissas".

Após a repercussão, Urach fez uma nova postagem no sábado (26) defendendo sua posição: "Eu não sou feminista, respeito quem seja, porque cada um é feliz como quer. Eu tenho minha profissão e escolhi ser mulher de um homem e ser submissa a ele", inicia.

"Com muito prazer e temor sou submissa à autoridade dele. E sim, a última palavra é dele, pois não é qualquer homem, mas um homem que teme a Deus e não me faz mal, e sim bem todos os dias", continua.

Por fim, Urach deu sua explicação sobre o que é ser submissa: "Ser submissa não significa ser escrava. Ser submissa é retribuir alguém que cuida bem de você e que te ama. Então, mulheres, quando vocês encontrarem o homem de Deus, que Ele preparou para vocês, vocês terão prazer em se cuidar para o marido e ser submissas a ele", finaliza a postagem.

Novamente, os seguidores voltaram a comentar e criticar o posicionamento da modelo. "Mana pelo amor de Deus", respondeu uma seguidora.