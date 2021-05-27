Andressa Urach publica foto trabalhando como manicure e fala em recomeçar

A modelo e influenciadora Andressa Urach (33), que ficou conhecida nacionalmente há cerca de uma década ao participar do concurso Miss Bumbum, decidiu investir no segmento estético. Nesta quinta (27), ela publicou uma foto no Instagram em que aparece trabalhando como manicure.

"Recomece quantas vezes for necessário. Recomece mesmo em meio aos escombros. Você tem o poder de escrever a sua história. A opinião das pessoas são apenas palavras, ouça tudo e retenha só o que é bom", escreveu na legenda da imagem.

Andressa Urach publica foto trabalhando como manicure Crédito: Reprodução/ Instagram @andressaurachoficial

Urach criou também um outro perfil no Instagram, o @centrodebelezaandressaurach, em que ela se define como "designer de sobrancelha, nail designer e bronze a jato". Nas fotos, ela mostra cursos que realizou na área e também um pouco do seu novo trabalho.

Segundo revelou no perfil, o seu objetivo é abrir um salão de beleza em Porto Alegre/RS, cidade onde mora. O projeto deve ser concretizado após a realização do Miss Bumbum 2021, em julho. Urach se tornou sócia do empresário Cacau Oliver, 42, e participa ativamente da divulgação do concurso.

Em entrevista, em março, a modelo e influenciadora disse que está em sua terceira fase de vida, após chegar ao fundo do poço em duas ocasiões. A primeira foi em 2014, quando ela quase morreu ao ter problemas com a aplicação de hidrogel para modelar o corpo. Na ocasião, ela afirmou que teve uma experiência sobrenatural e chegou a ver o que está do outro lado, no "mundo espiritual".

Depois disso, ela deixou para trás a vida regada a baladas, drogas e prostituição, além de uma busca desenfreada pela fama, para entrar na Igreja Universal do Reino de Deus, que já era frequentada pela família. Seis anos depois, ela se disse decepcionada com a instituição religiosa, da qual queria ser pastora.

"Eu digo que a Andressa tem três fases: a 'old Urach' (velha Urach), a 'irmã Urach' e a 'nova Urach'", afirmou. "A 'old Urach' é uma desequilibrada da vida, a irmã Urach é uma desequilibrada da fé e a 'nova Urach' é uma equilibrada tanto na fé quanto na vida."

"Eu acho que encontrei esse equilíbrio", disse. "Entendi que consigo respeitar as pessoas, respeitar os espaços... Antes tudo o que eu pensava, eu falava. Hoje dei uma recuada, me coloco no lugar do outro."