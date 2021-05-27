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Saúde

Rita Lee tem resultados 'positivos e substanciais' após diagnóstico de câncer

Marido da cantora de 73 anos dá notícias sobre câncer de pulmão dela

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 13:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mai 2021 às 13:55
A cantora Rita Lee
A cantora Rita Lee Crédito: Instagram/ritalee_oficial
Marido da cantora Rita Lee, 73, o músico Roberto de Carvalho, 68, usou o perfil do Instagram da mulher para revelar que os resultados positivos após o diagnóstico de câncer de pulmão da artista já estão acontecendo.
"Aproveito para dizer que amo profundamente minha mulher e o que eu puder fazer para que ela fique boa, em ações e orações, farei, com muita determinação, foco, fé, carinho e dedicação", começou. Ambos são casados há mais de 40 anos.
"Obrigado a todos pelas inúmeras mensagens de apoio, solidariedade e continuemos nesta corrente positiva porque os resultados positivos já existem e são substanciais", concluiu o músico ao publicar uma imagem antiga do casal.
No dia 20 de maio veio a público a informação de que Rita Lee recebia diagnóstico de tumor no pulmão esquerdo após passar por exames de rotina no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.
"Nossa Rita submeteu-se a um check-up no hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo", dizia o comunicado, que citava ainda que a artista estava "bem assistida por uma junta médica".
De acordo com a nota, Rita Lee é atendida pelos médicos Óren Smaletz, José Ribas M. de Campos, Carmem Silvia Valente Barbas e Ícaro Carvalho. Diz ainda que a artista estava em casa e que faria os tratamentos de imunoterapia e radioterapia. "Agradecemos as orações e luz divina."
Em entrevista à Folha, em agosto de 2020, Rita Lee disse que estava sozinha no sítio, no interior de São Paulo, com um namorado que a "aguenta há 43 anos". Ao lado de Roberto de Carvalho, aliás, também tem escrito muita música. "Roberto e eu temos uma coleção de demos inéditas e caseiras que daria para fazer três discos. Nós deixamos o palco, mas a música da dupla continua firme e forte."

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