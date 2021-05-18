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Andressa Urach lembra abuso de drogas e overdoses: "Me matando"

Modelo de 33 anos de idade relembrou até episódio em que quase morreu por necrose e infecção generalizada por complicações de hidrogel que injetou nos glúteos e pernas

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 08:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2021 às 08:42
A modelo Andressa Urach
A modelo Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
Andressa Urach desabafou sobre sua antiga dependência química e lembrou de episódios em que abusou do uso de drogas no passado em entrevista ao apresentador Rafinha Bastos. A modelo de 33 anos disse que sofreu três overdoses. 
"Eu tive três overdoses. É quase uma tentativa (de suicídio). Usava muitas drogas, cheirei até quase morrer. Misturava bala, doce, lança. Você busca a morte dessa forma. Aos 27 tinha grana, muita fama, corpo perfeito e pensava em morrer", lamentou. 
Andressa alegou ainda que naquela época deixou de sentir prazer nas coisas. "Queria estar na rua bebendo, usando drogas. Eu precisava da bebida, da cocaína. Eu queria cheirar mais para sentir alegria", contou. 

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E ela também relembrou do episódio em que teve uma infecção generalizada e necrose por conta de aplicações de hidrogel nos glúteos e pernas: "Eu já era apresentadora, mas era tudo que eu fazia (prostituição, uso de drogas) era em off. Eu estava me matando, a minha mente estava muito pesada. E então o produto que eu coloquei no meu corpo 5 anos antes (hidrogel) começou a ser rejeitado e eu tive a experiência de quase morte". 

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