Andressa Urach lembra abuso de drogas e overdoses: "Me matando"

Andressa Urach desabafou sobre sua antiga dependência química e lembrou de episódios em que abusou do uso de drogas no passado em entrevista ao apresentador Rafinha Bastos. A modelo de 33 anos disse que sofreu três overdoses.

"Eu tive três overdoses. É quase uma tentativa (de suicídio). Usava muitas drogas, cheirei até quase morrer. Misturava bala, doce, lança. Você busca a morte dessa forma. Aos 27 tinha grana, muita fama, corpo perfeito e pensava em morrer", lamentou.

E ela também relembrou do episódio em que teve uma infecção generalizada e necrose por conta de aplicações de hidrogel nos glúteos e pernas: "Eu já era apresentadora, mas era tudo que eu fazia (prostituição, uso de drogas) era em off. Eu estava me matando, a minha mente estava muito pesada. E então o produto que eu coloquei no meu corpo 5 anos antes (hidrogel) começou a ser rejeitado e eu tive a experiência de quase morte".