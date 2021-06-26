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Televisão

Adriane Galisteu é a nova apresentadora do reality A Fazenda 13

Artista deve assinar novo contrato com Record na segunda

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 11:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2021 às 11:56
A apresentadora Adriane Galisteu
A apresentadora Adriane Galisteu Crédito: Edu Moraes/RecordTV
Nem Otaviano Costa nem Zeca Camargo nem André Marques. A Record vai entregar o comando de A Fazenda para Adriane Galisteu, que já vem apresentando o Power Couple e tem deixado a chefia satisfeita. Em janeiro, Marcos Mion deixou a emissora.
Na segunda-feira (28), ela é esperada para assinar novo contrato com a casa -ela retornou ao canal após 18 anos. Galisteu mantém também um canal no YouTube, que leva seu nome, no qual fala de beleza e toda semana ensina a receita de um prato acompanhada do marido, o empresário Alexandre Iódice.
Galisteu começou a carreira artística nos anos 1980 como cantora no grupo Meia Soquete. Mas ficou nacionalmente conhecida no início dos anos 1990, devido ao seu namoro com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994).

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