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Reality da Record

Power Couple Brasil estreia dia 9 com apresentação de Adriane Galisteu

Os episódios promovem uma competição entre casais, que passam por muitos desafios de afinidade, que valem dinheiro

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 12:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2021 às 12:20
A apresentadora Adriane Galisteu
A apresentadora Adriane Galistewu Crédito: Reprodução/Instagram @galisteuoficial

O reality Power Couple Brasil irá estrear neste domingo (9) comandado por Adriane Galisteu, após a exibição do programa Domingo Espetacular, na Record TV. Os episódios promovem uma competição entre casais, que passam por muitos desafios de afinidade, que valem dinheiro.

O objetivo do programa de confinamento é testar o quanto os casais de conhecem de verdade. Nesta edição, o público contará com 13 casais de diferentes perfis, personalidades e áreas de atuação. Para avançarem no jogo, os maridos de esposas precisam confiar um no outro e fazer apostas de até R$ 40 mil.

Caso o casal cumpra a tarefa proposta, ficam com o dinheiro que será acumulado até a final, e o valor obtido ao longo da temporada por casa casal irá virar o prêmio da dupla vencedora. A prova dos casais é decisiva para ver quem vai para a DR da semana.

Quem vence o desafio fica imune e se livra da eliminação. Três casais vão para a DR, que significa correr o risco de sair da competição, sendo eles, quem acumular o pior saldo financeiro da semana, quem perder a prova dos casais e o casal mais votado pelos confinados.

A partir daí, entra a participação do telespectador. Após a definição da DR durante a quarta-feira, o público poderá votar para salvar seu casal preferido da eliminação, que acontecerá às quintas-feiras sempre ao vivo.

A dinâmica do programa será feita da seguinte forma: Nas segundas-feiras haverá a prova dos homens (na semana seguinte, ocorre a prova das mulheres), e nas terças a prova das mulheres (na semana seguinte, ocorre a prova dos homens).

Nas quartas, será a exibição da prova dos casais e a formação da DR ao vivo. Nas quintas será a eliminação com votação do público, e nas sextas a pós-DR. Nos sábados serão exibidas atividades e eventos. O programa é produzido pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

CONFIRA QUEM SÃO OS 13 CASAIS PARTICIPANTES

Filipe Duarte e Nina Cachoeira

Filipe Duarte, 39 é cantor e compositor. Nasceu em Brasília (DF), mora em São Paulo (SP). Nina é modelo e digital influencer e tem 38 anos. Nasceu em Anápolis (GO), mora também em São Paulo (SP).

Pimpolho e Bia Paolillo

O artista Pimpolho, 52, nasceu em São Paulo (SP) e mora em Guarulhos (SP). E a professora e compositora de 50 anos também nasceu em São Paulo e mora em Guarulhos.

Adriana Bombom e Adrien Cunha

A apresentadora e influenciadora nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ). Adrien é advogado e empresário, e nasceu em Nova Esperança (PR).

Deborah Albuquerque e Bruno Salomão

A apresentadora e atriz de 36 anos nasceu e mora em São Paulo (SP), já o médico de 45 anos nasceu em Porto (Portugal) e agora vive em São Paulo.

Márcia Fellipe e Rod Bala

A cantora de 42 anos nasceu em Manaus (AM) e agora mora em Fortaleza (CE), com o produtor musical e baterista de 35 anos, que nasceu em Pedreiras (MA).

DJ Claytão e Medrado

O DJ de 43 anos nasceu e mora em São Paulo (SP) junto da cantora e compositora de 27 anos, que também nasceu na capital paulista.

Li Martins e JP Mantovani

Li, 36, atriz e cantora, nasceu em Sertanópolis (PR) e hoje mora em São Paulo, junto do apresentador e influenciador de 41 anos, que nasceu em São Paulo (SP).

Matheus Yurley e Mari Matarazzo

O influenciador e empresário de 22 anos, nasceu em Jacareí (SP) e agora mora com Mari, 22, influenciadora de Belo Horizonte (MG), em Cotia (SP).

Mirella e Dynho Alves

A cantora de 22 anos nasceu em São Caetano (SP) e agora mora com o cantor de 25 anos em São Paulo. Dynho nasceu em Ponta Porã (MS).

Jonathan (JonJon) e Carolina Santos

O DJ e comunicador de 27 anos nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ) junto da empresária de 31 anos, que também nasceu no Rio.

Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich

O cantor de 31 anos, da dupla com Thaeme, nasceu em Ijuí (RS) e mora em São Paulo com a atriz de 23 anos, que nasceu em São Borja (RS).

Renata Domínguez e Leandro Gléria

A atriz e apresentadora de 40 anos nasceu no Rio de Janeiro (RJ) e mora junto do formado em Relações Públicas de 32 anos, em São Paulo (SP).

Mirela Janis e Yugnir

A dançarina e influenciadora de 23 anos nasceu no interior de São Paulo, mas foi morar ainda pequena em Quirinópolis (GO). Atualmente ela e o empresário de 34 anos, nascido em Itaporanga (PB), moram em João Pessoa (PB).

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