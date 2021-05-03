Power Couple Brasil estreia dia 9 com apresentação de Adriane Galisteu

Nas quartas, será a exibição da prova dos casais e a formação da DR ao vivo. Nas quintas será a eliminação com votação do público, e nas sextas a pós-DR. Nos sábados serão exibidas atividades e eventos. O programa é produzido pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.