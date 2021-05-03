Power Couple Brasil estreia dia 9 com apresentação de Adriane Galisteu

O reality Power Couple Brasil irá estrear neste domingo (9) comandado por Adriane Galisteu, após a exibição do programa Domingo Espetacular, na Record TV. Os episódios promovem uma competição entre casais, que passam por muitos desafios de afinidade, que valem dinheiro.
O objetivo do programa de confinamento é testar o quanto os casais de conhecem de verdade. Nesta edição, o público contará com 13 casais de diferentes perfis, personalidades e áreas de atuação. Para avançarem no jogo, os maridos de esposas precisam confiar um no outro e fazer apostas de até R$ 40 mil.
Caso o casal cumpra a tarefa proposta, ficam com o dinheiro que será acumulado até a final, e o valor obtido ao longo da temporada por casa casal irá virar o prêmio da dupla vencedora. A prova dos casais é decisiva para ver quem vai para a DR da semana.
Quem vence o desafio fica imune e se livra da eliminação. Três casais vão para a DR, que significa correr o risco de sair da competição, sendo eles, quem acumular o pior saldo financeiro da semana, quem perder a prova dos casais e o casal mais votado pelos confinados.
A partir daí, entra a participação do telespectador. Após a definição da DR durante a quarta-feira, o público poderá votar para salvar seu casal preferido da eliminação, que acontecerá às quintas-feiras sempre ao vivo.
A dinâmica do programa será feita da seguinte forma: Nas segundas-feiras haverá a prova dos homens (na semana seguinte, ocorre a prova das mulheres), e nas terças a prova das mulheres (na semana seguinte, ocorre a prova dos homens).
Nas quartas, será a exibição da prova dos casais e a formação da DR ao vivo. Nas quintas será a eliminação com votação do público, e nas sextas a pós-DR. Nos sábados serão exibidas atividades e eventos. O programa é produzido pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.
CONFIRA QUEM SÃO OS 13 CASAIS PARTICIPANTES
Filipe Duarte e Nina Cachoeira
Filipe Duarte, 39 é cantor e compositor. Nasceu em Brasília (DF), mora em São Paulo (SP). Nina é modelo e digital influencer e tem 38 anos. Nasceu em Anápolis (GO), mora também em São Paulo (SP).
Pimpolho e Bia Paolillo
O artista Pimpolho, 52, nasceu em São Paulo (SP) e mora em Guarulhos (SP). E a professora e compositora de 50 anos também nasceu em São Paulo e mora em Guarulhos.
Adriana Bombom e Adrien Cunha
A apresentadora e influenciadora nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ). Adrien é advogado e empresário, e nasceu em Nova Esperança (PR).
Deborah Albuquerque e Bruno Salomão
A apresentadora e atriz de 36 anos nasceu e mora em São Paulo (SP), já o médico de 45 anos nasceu em Porto (Portugal) e agora vive em São Paulo.
Márcia Fellipe e Rod Bala
A cantora de 42 anos nasceu em Manaus (AM) e agora mora em Fortaleza (CE), com o produtor musical e baterista de 35 anos, que nasceu em Pedreiras (MA).
DJ Claytão e Medrado
O DJ de 43 anos nasceu e mora em São Paulo (SP) junto da cantora e compositora de 27 anos, que também nasceu na capital paulista.
Li Martins e JP Mantovani
Li, 36, atriz e cantora, nasceu em Sertanópolis (PR) e hoje mora em São Paulo, junto do apresentador e influenciador de 41 anos, que nasceu em São Paulo (SP).
Matheus Yurley e Mari Matarazzo
O influenciador e empresário de 22 anos, nasceu em Jacareí (SP) e agora mora com Mari, 22, influenciadora de Belo Horizonte (MG), em Cotia (SP).
Mirella e Dynho Alves
A cantora de 22 anos nasceu em São Caetano (SP) e agora mora com o cantor de 25 anos em São Paulo. Dynho nasceu em Ponta Porã (MS).
Jonathan (JonJon) e Carolina Santos
O DJ e comunicador de 27 anos nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ) junto da empresária de 31 anos, que também nasceu no Rio.
Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich
O cantor de 31 anos, da dupla com Thaeme, nasceu em Ijuí (RS) e mora em São Paulo com a atriz de 23 anos, que nasceu em São Borja (RS).
Renata Domínguez e Leandro Gléria
A atriz e apresentadora de 40 anos nasceu no Rio de Janeiro (RJ) e mora junto do formado em Relações Públicas de 32 anos, em São Paulo (SP).
Mirela Janis e Yugnir
A dançarina e influenciadora de 23 anos nasceu no interior de São Paulo, mas foi morar ainda pequena em Quirinópolis (GO). Atualmente ela e o empresário de 34 anos, nascido em Itaporanga (PB), moram em João Pessoa (PB).