Camilla, Fiuk ou Juliette: quem deve vencer o "BBB21"?

O filho de Fábio Jr. teve uma trajetória de redenção no programa. Fiuk começou o BBB de forma apática. No início, ele virou alvo de memes que o comparavam a um fantasma. A equipe do ator chegou a emitir uma nota na conta oficial do artista no Facebook para rebater brincadeiras, piadas e o que eles chamam de "ódio" com relação a algumas atitudes dele no BBB 21.