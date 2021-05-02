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Último paredão

BBB 21: Leitores de A Gazeta votam pela saída de Camilla de Lucas

Influenciadora digital foi a mais votada em enquete realizada no portal, seguida por Gil do Vigor. Juliette, que também está no último paredão da edição, ficou em terceiro na votação
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

02 mai 2021 às 14:19

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 14:19

BBB 21: Camilla de Lucas, Gil e Juliette disputam o último paredão da edição
BBB 21: Camilla de Lucas, Gil e Juliette disputam o último paredão da edição Crédito: Globo
A disputa do último paredão do Big Brother Brasil 21 promete ser acirrada. Com direito a campanhas e mutirões feitos por fã-clubes, a briga por uma vaga na final segue acirrada entre Camilla de Lucas e Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor. Juliette, que também está na berlinda, está longe de ser retirada da casa.
Pela opinião dos leitores de A Gazeta, quem deve dar adeus ao BBB 21, neste domingo (2), é Camilla de Lucas. Com 39,3% dos votos, a carioca foi a mais votada na enquete realizada desde sexta-feira (30) no portal.

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Quem chega na cola de Camilla é Gil do Vigor. O pernambucano teve 34,8% dos votos na enquete. Juliette teve 26% dos votos.
Nas redes sociais, o perfil oficial de Juliette puxou a torcida para a saída de Gilberto. Assim, ela mostra união com o time de Camilla e fica mais difícil para Gil se livrar da eliminação.
Mas o economista conta com ajuda aqui fora também. Xodó da torcida do Sport, ele recebeu apoio do Leão e de torcedores que puxaram "mutirão" pela permanência dele.
Os três estão no paredão após a vitória de Fiuk na prova de resistência. Gil foi o último a desistir na prova na sexta-feira (30), sendo colocado automaticamente no último paredão antes da final.

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