BBB 21: Leitores de A Gazeta votam pela saída de Camilla de Lucas

BBB 21: Camilla de Lucas, Gil e Juliette disputam o último paredão da edição Crédito: Globo

A disputa do último paredão do Big Brother Brasil 21 promete ser acirrada. Com direito a campanhas e mutirões feitos por fã-clubes, a briga por uma vaga na final segue acirrada entre Camilla de Lucas e Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor. Juliette, que também está na berlinda, está longe de ser retirada da casa.

Pela opinião dos leitores de A Gazeta, quem deve dar adeus ao BBB 21, neste domingo (2), é Camilla de Lucas. Com 39,3% dos votos, a carioca foi a mais votada na enquete realizada desde sexta-feira (30) no portal.

Quem chega na cola de Camilla é Gil do Vigor. O pernambucano teve 34,8% dos votos na enquete. Juliette teve 26% dos votos.

Nas redes sociais, o perfil oficial de Juliette puxou a torcida para a saída de Gilberto. Assim, ela mostra união com o time de Camilla e fica mais difícil para Gil se livrar da eliminação.

Mas o economista conta com ajuda aqui fora também. Xodó da torcida do Sport, ele recebeu apoio do Leão e de torcedores que puxaram "mutirão" pela permanência dele.