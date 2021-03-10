Adriane Galisteu volta à Record após 18 anos para apresentar reality

A apresentadora Adriane Galistewu Crédito: Reprodução/Instagram @galisteuoficial

Adriane Galisteu, 47, assinou nesta terça-feira (9) seu retorno à Record após 18 anos. Ela vai apresentar a nova temporada do reality Power Couple, que deve estrear neste primeiro semestre de 2021. "A boa filha à casa torna", comemorou nas redes sociais.

O retorno de Galisteu já tinha sido confirmado no início do mês, apesar de a oficialização acontecer agora. Ela vai substituir Gugu Liberato (1959-2019) no comando de um dos realities de maior sucesso da emissora, que também já teve Roberto Justus como apresentador.

Galisteu começou a carreira artística nos anos 1980 como cantora no grupo Meia Soquete. Mas ficou nacionalmente conhecida no início dos anos 1990, devido ao seu namoro com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994).

Na televisão, ela estreou pouco depois, em 1995, no programa Ponto G (CNT), e já tinha trabalhado na Record entre os anos 2000 e 2004, à frente da atração É Show. Seu mais recente trabalho, porém, foi como jurada do programa português Tu Consegues, no ano passado.

Atualmente, Galisteu mantém também um canal no YouTube, que leva seu nome, no qual fala de beleza e toda semana ensina a receita de um prato acompanhada do marido, o empresário Alexandre Iódice.