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Adriane Galisteu volta à Record após 18 anos para apresentar reality

Ela vai substituir Gugu Liberato no comando de um dos realities de maior sucesso da emissora, que também já teve Roberto Justus como apresentador

Publicado em 10 de Março de 2021 às 08:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2021 às 08:28
A apresentadora Adriane Galisteu
A apresentadora Adriane Galistewu Crédito: Reprodução/Instagram @galisteuoficial
Adriane Galisteu, 47, assinou nesta terça-feira (9) seu retorno à Record após 18 anos. Ela vai apresentar a nova temporada do reality Power Couple, que deve estrear neste primeiro semestre de 2021. "A boa filha à casa torna", comemorou nas redes sociais.
O retorno de Galisteu já tinha sido confirmado no início do mês, apesar de a oficialização acontecer agora. Ela vai substituir Gugu Liberato (1959-2019) no comando de um dos realities de maior sucesso da emissora, que também já teve Roberto Justus como apresentador.
Galisteu começou a carreira artística nos anos 1980 como cantora no grupo Meia Soquete. Mas ficou nacionalmente conhecida no início dos anos 1990, devido ao seu namoro com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994).
Na televisão, ela estreou pouco depois, em 1995, no programa Ponto G (CNT), e já tinha trabalhado na Record entre os anos 2000 e 2004, à frente da atração É Show. Seu mais recente trabalho, porém, foi como jurada do programa português Tu Consegues, no ano passado.

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Atualmente, Galisteu mantém também um canal no YouTube, que leva seu nome, no qual fala de beleza e toda semana ensina a receita de um prato acompanhada do marido, o empresário Alexandre Iódice.
Após comemorar a nova etapa de sua carreira nas redes sociais, Galisteu recebeu mensagens de apoio de vários famosos: "Que linda, não vou perdeu um dia", afirmou a influenciadora Nicole Bahls; "que você brilhe novamente nesta casa onde você já foi muito feliz", disse o apresentador Otaviano Costa.

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