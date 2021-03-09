Ator de 'Amor de Mãe', Léo Rosa morre aos 37 anos; famosos lamentam

O ator Léo Rosa Crédito: Instagram/leonardorosa____

O ator Léo Rosa morreu nesta terça (9) aos 37 anos. Ele enfrentava um câncer desde 2018. A notícia foi confirmada à reportagem pelo ator Daniel Ávila, amigo de Rosa.

O artista fez uma participação na novela "Amor de Mãe", da Globo, interpretando um repórter. A volta da trama à grade de programação foi o tema de seu último post no Instagram, publicado há uma semana. "É meu trabalho mais recente na TV, aquela participacao mais do que especial no meu peito", escreveu.

Ele também fez vários trabalhos na Record. Um dos mais marcantes foi a novela "Vidas Opostas", de 2006, em que atuou como par romântico da atriz Maytê Piragibe.

Em 2018, Rosa recebeu diagnóstico de câncer nos testículos. Posteriormente, ele descobriu que tinha duas metástases. Em entrevista ao UOL no ano passado, o ator afirmou que, após ser submetido a duas cirurgias e diversas sessões de quimioterapia, tinha resolvido realizar um tratamento alternativo, voltado ao consumo de frutas frescas e alimentos orgânicos. Ele disse que se sentia muito melhor com a nova terapia.

Nas redes sociais, atores lamentaram a morte. "Léo Rosa, guerreiro, poeta, gremista, ator e peladeiro. Muitos vivas a sua passagem corajosa por aqui, parceiro", escreveu Maria Ribeiro.