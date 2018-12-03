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SAÚDE

Léo Rosa volta a fazer quimioterapia após anunciar cura de câncer

Ator da Record TV comunicou sobre a doença no fim de 2017

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 17:45
O ator Léo Rosa, de 34 anos, que em março anunciou que havia superado um câncer, voltou a fazer quimioterapia. Ele deu a notícia com uma foto publicada no Instagram neste sábado, 1º.
Na legenda da imagem, ele mandou o recado para os "melhores amigos".
"Oi, fiz quimio ontem (até intimidade tenho já com a moça, chamo até de apelido). Sou super herói? Nada. Sou esse dia, cada dia cada vez!", escreveu.
Rosa comunicou sobre a doença em dezembro do ano passado, com uma transmissão no Instagram Stories, mas não falou o tipo. Na ocasião, ele pediu para que amigos e seguidores parassem de falar da enfermidade.
"Vamos falar de saúde. Ficar falando com o amigo sobre doença é muito chato, a pessoa que está doente não quer saber da doença", comentou.
Em entrevista à revista Quem, Rosa disse que foi diagnosticado com câncer em junho de 2017 durante a produção da série O Mecanismo. Ele chegou a passar por uma cirurgia e fez tratamento por quase um ano.
O ator fez novelas como Amor e Intrigas, Rei Davi e Escrava Mãe, esta sendo seu trabalho mais recente na TV, de 2016.

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