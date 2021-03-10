Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"É muito difícil"

Filha de Gerson Brenner faz vaquinha para comprar carro adaptado

A filha de Brenner disse o pai está há 23 anos em uma cadeira de rodas e que a vida dele mudou completamente, "da água para o vinho", e que as coisas não têm sido fáceis

Publicado em 10 de Março de 2021 às 08:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2021 às 08:24
O ator Gerson Brenner e a filha, Vica Brenner
O ator Gerson Brenner e a filha, Vica Brenner Crédito: Reprodução/Instagram @vicabrenner
Vitória Brenner, filha do ator Gerson Brenner, 61, criou uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para comprar um carro adaptado para o pai, que vive há 23 anos em uma cadeira de rodas. Ela compartilhou um vídeo nesta terça-feira (9) no Instagram fazendo apelo para os fãs ajudarem a arrecadar R$ 150 mil.
A jovem disse que cresceu com o pai sendo cadeirante e com complicações cerebrais, que comprometem a vida dele de todas as formas possíveis. Emocionada, Vitória contou que conheceu o pai com oito anos de idade porque antes a comunicação era difícil e falava com ele por telegrama. "Hoje eu tenho a possibilidade de fazer algo por ele sem saber se isso vai dar certo", disse, chorando.
A filha de Brenner disse o pai está há 23 anos em uma cadeira de rodas e que a vida dele mudou completamente, "da água para o vinho", e que as coisas não têm sido fáceis. Ela elogiou a atual mulher do pai dizendo que ela é "uma pessoa incrível, mas que não tem capacidade financeira para tudo o que ele merece".
"Meu pai está há 23 anos sem sabe o que é colocar o pé na rua, é ir a um parque, ir na praia. Meu pai só sai de casa quando tem alguma complicação e precisa ir para o hospital e isso é muito difícil porque ele sempre foi um cara muito ativo", explicou.

ENTENDA O CASO

O ator teve lesões cerebrais provocadas por um tiro após tentativa de assalto na rodovia Ayrton Senna quando viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro, em 1998, para gravação de sua última cena na novela "Corpo Dourado" (Globo). Intérprete do personagem Jorginho, o ator tinha 38 anos quando a bala atravessou o lado esquerdo do cérebro e ficou alojada na altura da nuca.

Veja Também

Lady Gaga posa com Adam Driver nas gravações de "House of Gucci"

Ator de 'Amor de Mãe', Léo Rosa morre aos 37 anos; famosos lamentam

Piers Morgan deixa programa ao vivo após críticas por falas sobre Meghan Markle

Gerson Brenner é o nome artístico de Gérson dos Santos Oliveira. Nos anos 1980, ele estudou economia e comunicação social, sem concluir nenhum dos dois cursos. Um dos trabalhos mais conhecidos do ator foi com seu personagem Gérson Geovanni, em "Rainha da Sucata" (Globo, 1990).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Rede Globo Globoplay
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados