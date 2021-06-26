Capixaba affair de Eduardo Costa é prima do marido, diz colunista

A influenciadora e empresária Mariana Polastreli e o ex-marido, Eduardo Polastreli Crédito: Reprodução/Instagram @edupolastreli

A separação de Mariana Polastreli com o engenheiro Eduardo Polastreli ganha mais um capítulo. Após a polêmica sobre o affair da capixaba com o cantor Eduardo Costa , que ganhou repercussão na última semana, o colunista Leo dias afirma que a influenciadora e o marido são primos.

De acordo com o colunista, os dois, que mantinham um relacionamento há 15 anos e tiveram três filhos, são primos de quarto grau. O casal segue em processo de separação.

Segundo Leo Dias, a guarda das crianças está com o pai, que liberou os três filhos para passarem o final de semana com a mãe. De acordo com a publicação, os filhos de 14 e 9 anos ficam até o domingo (27), enquanto o bebê passará um período maior com a mãe.