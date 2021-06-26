Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Capixaba affair de Eduardo Costa é prima do marido, diz colunista

Segundo Leo Dias, a influencer Mariana Polastreli tem parentesco com o engenheiro Eduardo Polastreli

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2021 às 09:52
A influenciadora e empresária Mariana Polastreli e o ex-marido, Eduardo Polastreli
A influenciadora e empresária Mariana Polastreli e o ex-marido, Eduardo Polastreli Crédito: Reprodução/Instagram @edupolastreli
A separação de Mariana Polastreli com o engenheiro Eduardo Polastreli ganha mais um capítulo. Após a polêmica sobre o affair da capixaba com o cantor Eduardo Costa, que ganhou repercussão na última semana, o colunista Leo dias afirma que a influenciadora e o marido são primos.
De acordo com o colunista, os dois, que mantinham um relacionamento há 15 anos e tiveram três filhos, são primos de quarto grau. O casal segue em processo de separação.
Segundo Leo Dias, a guarda das crianças está com o pai, que liberou os três filhos para passarem o final de semana com a mãe. De acordo com a publicação, os filhos de 14 e 9 anos ficam até o domingo (27), enquanto o bebê passará um período maior com a mãe.
Eduardo Polastreli alega que a ex esposa teria saído de casa no dia 7 de junho e ido de encontro ao cantor Eduardo Costa, o "abandonando" com os três filhos. Em entrevista ao colunista Pedro Permuy, Mariana disse que já havia saído de casa e anunciado ao ex que queria o divórcio. Inclusive, essa foi a segunda vez, de acordo com Mariana, que ela pediu a separação em mais de 13 anos de casamento.
Sobre o encontro com Eduardo Costa, conclui: “A gente estava em um lugar comum, em Domingos Martins, e eu o conheci só lá. Não tenho motivo para mentir sobre isso. E nós estamos, sim, nos conhecendo melhor”, termina.

Veja Também

Affair de Eduardo Costa, capixaba diz que bancava ex-marido: "Não o amava"

Capixaba nega traição e assume affair com Eduardo Costa: “Conhecendo melhor”

Capixaba com marido e filhos vive amor com Eduardo Costa, diz colunista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Famosos Eduardo Costa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados