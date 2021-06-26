Capixaba affair de Eduardo Costa é prima do marido, diz colunista

A separação de Mariana Polastreli com o engenheiro Eduardo Polastreli ganha mais um capítulo. Após a polêmica sobre o affair da capixaba com o cantor Eduardo Costa, que ganhou repercussão na última semana, o colunista Leo dias afirma que a influenciadora e o marido são primos.
De acordo com o colunista, os dois, que mantinham um relacionamento há 15 anos e tiveram três filhos, são primos de quarto grau. O casal segue em processo de separação.
Segundo Leo Dias, a guarda das crianças está com o pai, que liberou os três filhos para passarem o final de semana com a mãe. De acordo com a publicação, os filhos de 14 e 9 anos ficam até o domingo (27), enquanto o bebê passará um período maior com a mãe.
Eduardo Polastreli alega que a ex esposa teria saído de casa no dia 7 de junho e ido de encontro ao cantor Eduardo Costa, o "abandonando" com os três filhos. Em entrevista ao colunista Pedro Permuy, Mariana disse que já havia saído de casa e anunciado ao ex que queria o divórcio. Inclusive, essa foi a segunda vez, de acordo com Mariana, que ela pediu a separação em mais de 13 anos de casamento.
Sobre o encontro com Eduardo Costa, conclui: “A gente estava em um lugar comum, em Domingos Martins, e eu o conheci só lá. Não tenho motivo para mentir sobre isso. E nós estamos, sim, nos conhecendo melhor”, termina.