Capixaba com marido e filhos vive amor com Eduardo Costa, diz colunista

A influenciadora e empresária Mariana Polastreli Crédito: Reprodução/Instagram @marianapolastreli

Mariana Polastreli vem sendo apontada como o novo amor de Eduardo Costa. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, os dois se conheceram pela internet e vêm se encontrando desde uma ocasião em que a capixaba de Alegre visitou a capital Vitória. Ela, que é digital influencer e empresária, tem três filhos e até pouco tempo era casada, como o próprio ex-marido revelou à publicação.

Segundo Eduardo Polastreli, Mariana o traiu com o sertanejo e o abandonou com os três filhos do ex-casal. “Ela saiu de casa, deixou dois filhos e levou o mais novo. Mandou mensagem dizendo que ia para a casa da mãe, mas deixou o filho bebê com a mãe e partiu em adultério. Ficou off a semana toda, dizendo apenas à mãe que estava em um lugar para dar um tempo”, lembrou, em entrevista a Leo Dias.

“Ela ficou estranha por uns dias, mas como estava se recuperando da Covid-19, não coloquei pressão. Daí ela disse que estava pensando em ir para casa da mãe por uns dias para esfriar a cabeça. Daí ela deixou o meu filho mais novo lá e partiu pra encontro com ele em Domingos Martins, tanto é que hoje ela está em BH com Eduardo Costa. Saiu na quinta de Vitória, de avião, fez escala em SP e de lá foi pra BH”, completou, durante o bate-papo que aconteceu no fim de semana.

Já o próprio Eduardo Costa, à publicação, negou o envolvimento íntimo com Mariana. Segundo o cantor, eles nem ficaram direito. “Isso é tudo lenda desse cara… Ela não largou os três filhos, ela foi caçar um apartamento lá em Vitória e não tinha como levar os filhos. O mais normal é deixar os filhos com o pai”, alertou o cantor.