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De Alegre

Capixaba com marido e filhos vive amor com Eduardo Costa, diz colunista

Ex-marido acusa Mariana Polastreli de tê-lo traído e largado com os três filhos para viver um romance com Eduardo Costa, quem teria conhecido pela internet, segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2021 às 10:02

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 10:02

A influenciadora e empresária Mariana Polastreli
A influenciadora e empresária Mariana Polastreli Crédito: Reprodução/Instagram @marianapolastreli
Mariana Polastreli vem sendo apontada como o novo amor de Eduardo Costa. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, os dois se conheceram pela internet e vêm se encontrando desde uma ocasião em que a capixaba de Alegre visitou a capital Vitória. Ela, que é digital influencer e empresária, tem três filhos e até pouco tempo era casada, como o próprio ex-marido revelou à publicação. 
Segundo Eduardo Polastreli, Mariana o traiu com o sertanejo e o abandonou com os três filhos do ex-casal. “Ela saiu de casa, deixou dois filhos e levou o mais novo. Mandou mensagem dizendo que ia para a casa da mãe, mas deixou o filho bebê com a mãe e partiu em adultério. Ficou off a semana toda, dizendo apenas à mãe que estava em um lugar para dar um tempo”, lembrou, em entrevista a Leo Dias. 

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“Ela ficou estranha por uns dias, mas como estava se recuperando da Covid-19, não coloquei pressão. Daí ela disse que estava pensando em ir para casa da mãe por uns dias para esfriar a cabeça. Daí ela deixou o meu filho mais novo lá e partiu pra encontro com ele em Domingos Martins, tanto é que hoje ela está em BH com Eduardo Costa. Saiu na quinta de Vitória, de avião, fez escala em SP e de lá foi pra BH”, completou, durante o bate-papo que aconteceu no fim de semana. 
Já o próprio Eduardo Costa, à publicação, negou o envolvimento íntimo com Mariana. Segundo o cantor, eles nem ficaram direito. “Isso é tudo lenda desse cara… Ela não largou os três filhos, ela foi caçar um apartamento lá em Vitória e não tinha como levar os filhos. O mais normal é deixar os filhos com o pai”, alertou o cantor. 

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Que finalizou: "Não tem nada disso, ela já estava separada do cara há três meses. Só que eles moravam no mesmo ambiente, mas dormindo em quartos separados. Pelo menos, foi isso que a Mariana me falou”. 

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