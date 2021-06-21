Capixaba nega traição e assume affair com Eduardo Costa: “Conhecendo melhor”

A influenciadora e empresária Mariana Polastreli Crédito: Reprodução/Instagram @marianapolastreli

Mariana Polastreli confirmou à coluna que está, sim, conhecendo Eduardo Costa m elhor. Os dois ficaram juntos no fim de semana do dia 12 deste mês, quando o sertanejo ficou hospedado em Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo. Na ocasião, a influenciadora capixaba viu o cantor pessoalmente pela primeira vez, depois de anos que eles já se falavam pela internet. Na data, a empresária diz que já estava separada de seu ex-marido.

“O Eduardo Costa eu já o conheço há alguns anos pela rede social. Inclusive, há dois anos, quando estava me divorciando, nós conversamos por inúmeras vezes. E o Eduardo me aconselhava muito, porque ele sempre teve empatia comigo. Nós tínhamos algo muito legal de se ver, foi algo diferente, algo muito respeitoso. Até porque nunca manifestei nenhum tipo de interesse por ele, então seguíamos com uma conversa muito boa”, fala à coluna.

E continua: “Ele falava até para eu voltar para o meu ex-marido. Ele falava que, se tivesse qualquer tipo de resquício de sentimento, era para eu voltar. Mas também sempre falava que, se não o amasse mais, era para eu seguir meu caminho”.

Mariana, que é mãe de três filhos - um de 13 anos, um de 9 anos e um neném de 9 meses -, também destaca que Eduardo chegou a se referir a ela e à relação que os dois tinham como “amor platônico” em lives que ele fez na web. “Ele falou em algumas lives que existia um amor platônico. Eu me abria com ele porque a gente tinha um carinho muito legal. Eu nunca nem fui a um show dele, para você ter ideia. Não conhecia o Eduardo Costa pessoalmente até eu pedir divórcio”, completa.

A influenciadora e empresária, então, nega que tenha traído o ex-marido, o engenheiro Eduardo Polastreli, como ele declarou à mídia no fim de semana. Segundo ela, ela já havia saído de casa e anunciado ao ex que queria o divórcio. E essa foi a segunda vez, de acordo com Mariana, que ela pediu a separação em mais de 13 anos de casamento.