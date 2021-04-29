Zé Felipe rebate Felipe Neto que criticou omissão de sertanejos contra Bolsonaro

"E terceira: tenho certeza que o artista que canta forró, sertanejo, o que for, ajudou muito mais com álcool em gel nessa pandemia do que você", finalizou o artista. Já Gusttavo Lima escreveu no Instagram: "Quem é esse cara? Não o conheço, alguém me ajuda, por favor? Quero me inteirar do assunto."