Mayra Cardi explica jejum de 7 dias após receber críticas

A influenciadora Mayra Cardi surge completamente nua em foto no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @mayracardi

Mayra Cardi usou as redes sociais para esclarecer os motivos do jejum de sete dias que realizou. Nas postagens, a empresária e ex-BBB traz informações para rebater as críticas que recebeu e garantiu que o objetivo não foi emagrecer.

"Fiz jejum de sete dias. Com supervisão e com a finalidade de saúde, alma, oração e estudos. Quem quiser saber mais, tem uma live com o profissional do meu IGTV. Não fiz para emagrecer porque sou contra jejum para emagrecer, tenho dois programas de emagrecimento e nenhum usa jejum. Sem mais!", disse Mayra no Twitter.

Fiz jejum de 7 dias. COM SUPERVISÃO e com a finalidade de saúde, alma, oração e estudos. Quem quiser saber mais, tem uma live com o profissional do meu IGTV.

Não fiz para emagrecer pq sou contra jejum para emagrecer tenho 2 programas de emagrecimento e nenhum usa jejum.

Sem mais! — Mayra Cardi (@mayracardi) April 29, 2021

Na publicação do seu vídeo no Instagram, ela continua: "Ainda sobre jejum. Coloquei nos meus destaques com nome 'artigos jejum' pesquisas e artigos comprovando o benefício do jejum a saúde. Não é a Mayra que está falando, nem o Dr. Eduardo Corassa, são vários médicos e pesquisadores do mundo todo, contra fatos não há argumentos!".

A empresária afirma que não é a favor de fazer jejum para emagrecer, mas desafiou seus seguidores a apresentar um artigo científico que comprove que jejum faz mal. "Porque falar até papagaio fala, quero ver provar o que fala. Mais uma vez: não estou incentivando ninguém a nada", afirma.