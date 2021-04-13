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Mayra Cardi diz que Arthur Aguiar não é mais abusivo, mas que terminou de vez

'Acho que nós não vamos mais fazer bem um ao outro'

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 16:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2021 às 16:53
Mayra Cardi com Arthur Aguiar
Mayra Cardi com Arthur Aguiar Crédito: Reprodução/Instagram
A influenciadora fitness Mayra Cardi, 37, diz que terminou definitivamente o seu relacionamento de idas e vindas com o ator Arthur Aguiar, 32. Em vídeo no qual chorou muito, ela fez um desabafo para os seus seguidores.
"Ainda o amo, mas decidi não ficar com ele. Eu voltei com ele porque é pai da minha filha. Apesar de ver que ele é um outro homem, mais presente. Depois de estudar tanto sobre relacionamento abusivo, eu não confio mais na minha percepção", afirma.
Segundo ela, Arthur tem realmente passado pelas mudanças que ele mesmo disse que estava fazendo. Arthur confessou ter sido um marido abusivo e ter traído Mayra algumas vezes, mas que se arrependia. Ambos são pais de Sofia, 2 anos e meio.
"Hoje, o Arthur não é de forma alguma um abusador. Ele foi um marido ausente, ciumento, que não me elogiava e só me colocava para baixo. Pai distante. Não desejo o que eu vivi para ninguém. Mas ele não é mais essa pessoa", diz.
"Às vezes me arrependo de ter exposto nosso caso. Mas hoje ele é um pai maravilhoso. Me orgulho muito do homem que ele é e da transformação linda que ele está fazendo."

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Segundo a influenciadora, a decisão de tentar retomar o romance foi dela e não aconteceu por causa da filha. "Tenho certeza absoluta que ele se transformou. Por isso eu acho que nós não vamos mais fazer bem um ao outro."
Ela completa: "Estou deixando o amor da minha vida pelas mulheres e pelos homens para que eles se transformem. Tomara que nós possamos ser amigos um dia."
Por fim, Mayra pediu a ajuda de outras pessoas para que não a julguem pelo fato de ter tentado reatar o casamento mesmo após ter sofrido com um relacionamento tóxico. Isso acontece com muitas outras mulheres e a luta continua.
"Não me julguem, pois eu nunca menti que vivi uma relação abusiva. Como vítima, estamos adoecidas. Eu não enxergava e achava que tinha a capacidade de transformar ele. Quando comecei a descobrir das traições eu terminei na hora. Agora, preciso deixar ele livre para ser feliz", finaliza.

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