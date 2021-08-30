AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Acabou o amor

João Guilherme e Jade Picon terminam namoro após três anos de relacionamento

Anúncio foi feito por ambos nas redes sociais

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 10:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 ago 2021 às 10:48
Após três anos de relacionamento, Jade Picon, 19, e João Guilherme, 19, não são mais namorados. O anúncio do término foi feito por ambos em suas redes sociais, neste domingo (29).
João Guilherme e Jade Picon: fim após três anos de relação
João Guilherme e Jade Picon: fim após três anos de relação Crédito: Reprodução/ Instagram @joaoguilherme
"Você entrou na minha vida para me ensinar a amar, e eu não poderia ser mais grata por isso. Obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses três anos. Te desejo tudo de melhor. Amo você", escreveu a influenciadora.
"Como todos os ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial para mim. Eu amei dividir esses últimos três anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito. Sou grato e feliz por ter perto de mim, te admiro e te amo", publicou o cantor, filho do sertanejo Leonardo.

Veja Também

Marina Ruy Barbosa rebate críticas por post sobre 'representatividade ruiva'

Novo affair de Caio Castro é estrela de filmes indianos, diz colunista

Boninho surpreende e anuncia que inscrições para BBB 22 serão reabertas

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após invadir casa de PM e ser contido por vizinhos em Vitória
Imagem de destaque
Rodney Miranda é candidato a senador do Espírito Santo
Imagem de destaque
5 receitas sem carne para um almoço saudável e equilibrado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados