João Guilherme e Jade Picon terminam namoro após três anos de relacionamento

Após três anos de relacionamento, Jade Picon, 19, e João Guilherme, 19, não são mais namorados. O anúncio do término foi feito por ambos em suas redes sociais, neste domingo (29).
"Você entrou na minha vida para me ensinar a amar, e eu não poderia ser mais grata por isso. Obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses três anos. Te desejo tudo de melhor. Amo você", escreveu a influenciadora.
"Como todos os ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial para mim. Eu amei dividir esses últimos três anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito. Sou grato e feliz por ter perto de mim, te admiro e te amo", publicou o cantor, filho do sertanejo Leonardo.