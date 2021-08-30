João Guilherme e Jade Picon terminam namoro após três anos de relacionamento

Após três anos de relacionamento, Jade Picon, 19, e João Guilherme, 19, não são mais namorados. O anúncio do término foi feito por ambos em suas redes sociais, neste domingo (29).

João Guilherme e Jade Picon: fim após três anos de relação Crédito: Reprodução/ Instagram @joaoguilherme

"Você entrou na minha vida para me ensinar a amar, e eu não poderia ser mais grata por isso. Obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses três anos. Te desejo tudo de melhor. Amo você", escreveu a influenciadora.