Novo affair de Caio Castro é estrela de filmes indianos, diz colunista

O ator Caio Castro já está tendo novo affair. Segundo o colunista Leo Dias, que revelou o fim do relacionamento de Caio com Grazi Massafera, a nova eleita do ator seria Larissa Bonesi, que é estrela de filmes indianos na plataforma Netflix.
Larissa tem 31 anos, também é modelo e dona de um gênio bastante forte. Ela é um dos nomes de destaque do filme indiano Penthouse, recém-lançado pela Netflix. Amigos de Caio Castro contaram que eles já ficaram juntos, entre idas e vindas, por seis anos.
Ainda de acordo com o colunista, Larissa já está de malas prontas para o Brasil e chegará na próxima segunda-feira (30/8), a São Paulo, para se encontrar com o artista.
FIM DE RELACIONAMENTO
O namoro de Grazi Massafera e Caio Castro teria chegado ao fim após quase dois anos, é o que afirmou o colunista Léo Dias na noite desta sexta-feira (27). Segundo o jornalista, Caio já teria deixado o apartamento de Grazi no Rio de Janeiro e voltado de vez para São Paulo.
Os boatos de crise no relacionamento começaram no início deste ano, após ambos apagarem fotos em que apareciam juntos no Instagram. Mas, eles negaram o término.
O romance de Caio e Grazi começou por volta de setembro de 2019, quando eles começaram a ser vistos juntos por fãs durante viagens e passeios, como no Rock in Rio daquele ano.