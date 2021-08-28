Namoro de Caio Castro e Grazi Massafera chega ao fim, diz colunista

O namoro de Grazi Massafera e Caio Castro teria chegado ao fim após quase dois anos, é o que afirmou o colunista Léo Dias na noite desta sexta-feira (27). Segundo o jornalista, Caio já teria deixado o apartamento de Grazi no Rio de Janeiro e voltado de vez para São Paulo.
Os boatos de crise no relacionamento começaram no início deste ano, após ambos apagarem fotos em que apareciam juntos no Instagram. Mas, eles negaram o término. De acordo com Léo Dias, Caio já relatou o término a amigos e deixou de usar a aliança de compromisso.
O romance de Caio e Grazi começou por volta de setembro de 2019, quando eles começaram a ser vistos juntos por fãs durante viagens e passeios, como no Rock in Rio daquele ano.