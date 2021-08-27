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Fim do romance

Naiara Azevedo anuncia fim do casamento com Rafael Cabral

"Sentimentos se transformaram em amizade", disse a cantora após nove anos de relação

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2021 às 12:59
A cantora Naiara Azevedo
A cantora Naiara Azevedo Crédito: Reprodução/Instagram @naiaraazevedo
Naiara Azevedo, 31, anunciou o fim de seu casamento com o empresário Rafael Cabral. Nas redes sociais, a cantora disse que o motivo foram os desencontros, resultando numa relação em que viraram apenas amigos.
"Foram nove anos de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito. E é em nome desse respeito um pelo outro que decidimos, por hora, por um fim em nossa relação. Não porque acabou o amor, mas porque entendemos que nossos sentimentos se transformaram em amizade", diz trecho.
Sobre os nove anos juntos, ela diz que não há arrependimentos. "Só gratidão por tudo o que vivi ao seu lado, Rafael Cabral. Te desejo toda felicidade do mundo", destacou, dizendo que precisava olhar para si e ressignificar algumas coisas.

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