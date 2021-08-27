Naiara Azevedo anuncia fim do casamento com Rafael Cabral

A cantora Naiara Azevedo Crédito: Reprodução/Instagram @naiaraazevedo

Naiara Azevedo, 31, anunciou o fim de seu casamento com o empresário Rafael Cabral. Nas redes sociais, a cantora disse que o motivo foram os desencontros, resultando numa relação em que viraram apenas amigos.

"Foram nove anos de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito. E é em nome desse respeito um pelo outro que decidimos, por hora, por um fim em nossa relação. Não porque acabou o amor, mas porque entendemos que nossos sentimentos se transformaram em amizade", diz trecho.