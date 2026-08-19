O risco não calculado, a governança e a tecnologia no mercado financeiro

Sob a ótica do investidor, o ecossistema financeiro é governado por uma dualidade central: o risco aceito voluntariamente e o risco suportado por falhas institucionais. No primeiro grupo, está o risco normal de mercado. Esse é o terreno conhecido da volatilidade macroeconômica, das oscilações de preços causadas por inflação, decisões de juros, tensões geopolíticas ou mudanças nos ciclos de crescimento global.
O investidor consciente entra nesse cenário sabendo que flutuações patrimoniais fazem parte do jogo. Para gerenciar esse risco sistêmico inevitável, ele utiliza ferramentas estatísticas e estratégias de diversificação, balanceando sua carteira entre renda fixa, ações e fundos. O risco de mercado é quantificável, precificado e transparente. É uma variável esperada dentro da governança de qualquer portfólio de investimentos de longo prazo.
O cenário muda de forma drástica quando surge o risco não calculado. Esse não provém das forças impessoais da oferta e da demanda, mas sim dos bastidores operacionais, das falhas de conduta e da omissão na própria instituição financeira escolhida para gerir o patrimônio. Esse risco invisível manifesta-se no momento em que o gestor negligencia, contorna ou ignora deliberadamente as regras fundamentais de governança corporativa e os pilares de compliance da instituição.
Para o investidor, esse é o pior perigo, pois ele é imensurável e impossível de ser precificado em modelos tradicionais. Quando um gestor burla controles internos para inflar resultados, omite conflitos de interesse, maquia balanços ou descumpre normas, ele destrói o pacto de confiança que sustenta o mercado. O investidor é pego de surpresa por fraudes ou colapsos que seriam prevenidos se a governança operasse como um escudo real.
A gravidade desse risco oculto ganha contornos profundos na era da economia digital. No mercado contemporâneo, a transformação digital reconfigurou as estruturas de poder e as assimetrias de informação. Plataformas automatizadas, algoritmos de negociação de alta frequência e sistemas de inteligência artificial democratizaram o acesso aos dados globais.
Hoje, o conhecimento técnico, analítico e puramente matemático está inteiramente nivelado pela tecnologia disponível. Qualquer instituição possui, na ponta dos dedos, ferramentas capazes de processar milhões de dados econômicos em milissegundos.
Se a tecnologia de ponta igualou a capacidade técnica de execução de todos os players do mercado, qual passa a ser o verdadeiro diferencial competitivo? É exatamente neste ponto de inflexão que as lições clássicas do pensador e pai da gestão moderna, Peter Drucker, tornam-se indispensáveis e visionárias.
Drucker sempre defendeu que as organizações não são apenas entidades econômicas voltadas para o lucro, mas órgãos sociais vitais que devem servir à comunidade e operar com responsabilidade social. Ele sustentava que a liderança eficaz não se baseia em carisma superficial ou inteligência técnica superior, mas sim na integridade irrepreensível do caráter do líder.
Sob a ótica druckeriana, a ética nos negócios não deve ser tratada como um conceito teórico, romântico ou mero adereço de relações públicas; ela representa o alicerce fundamental para a sobrevivência de qualquer organização.
No atual ambiente digital hiperconectado, onde o conhecimento virou uma commodity de fácil acesso para todos, a integridade operacional e a postura ética de uma instituição financeira tornam-se o seu maior ativo intangível e o seu principal diferencial competitivo de mercado.
Quando um gestor falha em observar as regras de compliance, ele não está cometendo apenas um erro processual ou uma falha de rotina; ele está falhando de forma catastrófica na dimensão ética que Drucker considerava o pilar inegociável de uma sociedade livre.
No ecossistema digital, a reputação de uma instituição financeira pode ser destruída em poucos minutos por meio de uma denúncia de fraude que se espalha pelas redes sociais. Em um mercado onde a tecnologia e as taxas são praticamente idênticas, o investidor racional migrará seu capital para onde houver a maior certeza de comportamento ético estrutural.
A governança e o compliance deixam de ser vistos como obrigações burocráticas e passam a ser compreendidos como a expressão prática e diária da ética nos negócios. São esses mecanismos de controle que garantem que a tecnologia está sendo usada para gerar valor legítimo ao cliente.
Para o investidor moderno, a análise de um ativo deve ir muito além dos gráficos de rentabilidade passada ou das projeções de lucros futuros. É imperativo auditar a profundidade da cultura de conformidade da instituição parceira. A tecnologia tem o poder de criar produtos sofisticados, mas apenas a ética inflexível garante que esses mesmos produtos não escondem riscos sistêmicos destrutivos para o patrimônio alheio.
Seguir os ensinamentos de Peter Drucker significa entender que os negócios e os mercados são feitos por pessoas e para pessoas. Portanto, em um cenário nivelado pelo poder computacional dos algoritmos, o verdadeiro prêmio de risco pertencerá às instituições que transformam a governança em um compromisso moral inabalável. A ética é, e sempre será, a salvaguarda final e definitiva do investidor contra o risco não calculado.