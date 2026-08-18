A crise da Apex e a pergunta que vem depois: como seu patrimônio está organizado?

Cada escolha pode fazer sentido isoladamente. O problema aparece quando ninguém mais enxerga o conjunto. É nesse ponto que crises como a da Apex funcionam como um alerta. Não porque exista uma fórmula capaz de eliminar riscos, mas porque episódios de instabilidade revelam conexões que, em períodos de normalidade, passam despercebidas.





Um empresário pode descobrir, por exemplo, que parte relevante do patrimônio pessoal está vinculada às mesmas atividades que concentram o risco operacional do negócio. Pode perceber que prestou avais ou fianças há anos e nunca mais revisou seu alcance. Pode constatar que investimentos relevantes dependem de uma única instituição, gestor ou grupo econômico. Ou simplesmente perceber que a família não sabe onde estão os principais documentos, quais sociedades existem ou como seria conduzida uma sucessão.





Nenhuma dessas situações significa, por si só, que a estrutura esteja errada. O ponto é outro: riscos patrimoniais não aparecem apenas no valor dos ativos. Eles também estão nas relações entre pessoas, empresas, contratos, garantias e decisões tomadas ao longo do tempo.





Por isso, planejamento patrimonial não deveria começar pela escolha de um produto jurídico. Nem toda família precisa de uma holding. Nem toda empresa precisa separar seus ativos da mesma maneira. Antes de discutir instrumentos, é preciso entender o patrimônio, os objetivos de seus titulares, as obrigações existentes e os riscos que efetivamente precisam ser administrados.