A crise da Apex e a pergunta que vem depois: como seu patrimônio está organizado?

A crise da Apex Partners já mostrou que, em situações de incerteza, conhecer a própria posição jurídica é tão importante quanto acompanhar os próximos movimentos do mercado. Mas há uma segunda pergunta, menos imediata e igualmente relevante: como o patrimônio de cada investidor ou empresário está organizado fora daquela operação?
Essa reflexão não interessa apenas a quem tem recursos diretamente ligados ao grupo. Ela também alcança empresários, sócios e famílias que, ao longo dos anos, acumularam imóveis, participações societárias, aplicações financeiras, garantias e outros ativos sem revisar se a estrutura criada no passado ainda corresponde à realidade atual.
Patrimônio raramente cresce de forma planejada desde o início. Uma empresa é aberta, depois surge outra sociedade, um imóvel é adquirido, um financiamento exige garantia pessoal, novos investimentos são feitos e, em algum momento, a família começa a participar das decisões.
Cada escolha pode fazer sentido isoladamente. O problema aparece quando ninguém mais enxerga o conjunto. É nesse ponto que crises como a da Apex funcionam como um alerta. Não porque exista uma fórmula capaz de eliminar riscos, mas porque episódios de instabilidade revelam conexões que, em períodos de normalidade, passam despercebidas.
Um empresário pode descobrir, por exemplo, que parte relevante do patrimônio pessoal está vinculada às mesmas atividades que concentram o risco operacional do negócio. Pode perceber que prestou avais ou fianças há anos e nunca mais revisou seu alcance. Pode constatar que investimentos relevantes dependem de uma única instituição, gestor ou grupo econômico. Ou simplesmente perceber que a família não sabe onde estão os principais documentos, quais sociedades existem ou como seria conduzida uma sucessão.
Nenhuma dessas situações significa, por si só, que a estrutura esteja errada. O ponto é outro: riscos patrimoniais não aparecem apenas no valor dos ativos. Eles também estão nas relações entre pessoas, empresas, contratos, garantias e decisões tomadas ao longo do tempo.
Por isso, planejamento patrimonial não deveria começar pela escolha de um produto jurídico. Nem toda família precisa de uma holding. Nem toda empresa precisa separar seus ativos da mesma maneira. Antes de discutir instrumentos, é preciso entender o patrimônio, os objetivos de seus titulares, as obrigações existentes e os riscos que efetivamente precisam ser administrados.
Também existe uma diferença importante entre planejamento e reação. Organizar patrimônio com antecedência é legítimo e faz parte da gestão de riscos. Outra coisa é tentar transferir ou afastar bens quando dívidas, conflitos ou credores já estão presentes.
Nessas circunstâncias, atos praticados às pressas podem ser questionados e produzir consequências diferentes das pretendidas. Talvez essa seja a principal contribuição que a crise da Apex pode deixar para além de seus efeitos imediatos. Quem está diretamente envolvido precisa compreender sua situação concreta.
Quem observa o caso de fora pode aproveitar o momento para fazer uma pergunta preventiva: se uma dificuldade relevante atingisse hoje uma empresa, um investimento ou uma pessoa central para o patrimônio da família, a estrutura existente permitiria compreender rapidamente o que está exposto e por quê?
Planejamento patrimonial não elimina incertezas. Também não transforma risco em segurança absoluta. Sua função é mais modesta e, justamente por isso, mais útil: permitir que decisões importantes sejam tomadas antes da urgência, com informação, coerência e liberdade de escolha.
Em patrimônio, o melhor momento para organizar raramente é quando todos já perceberam que existe um problema. É quando ainda existe tempo para decidir com calma.