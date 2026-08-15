Crise na Apex: entenda o que são debêntures e o risco para o investidor

As debêntures representam a maior fatia individual das dívidas relacionadas à crise da Apex Partners. Dos R$ 985,6 milhões em passivos informados em documentos apresentados à Justiça, R$ 452,1 milhões correspondem a obrigações ligadas a esse tipo de título — cerca de 46% do total.





O peso dessas operações no endividamento coloca em evidência um investimento que pode ser menos conhecido pelo público do que aplicações bancárias tradicionais. Conforme explica o especialista em mercado de capitais Adriano Salvi, diferentemente de produtos como CDBs, as debêntures são títulos emitidos por empresas para captar recursos diretamente com investidores e não contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).





Entre as operações listadas na documentação está uma emissão da BRM Apex Investimentos, no valor de R$ 82,4 milhões. Os documentos também apontam uma obrigação de R$ 79,3 milhões com a Gazin Holding, cujo pagamento estava previsto em dez parcelas. A primeira delas, com vencimento em junho, não foi quitada.





As emissões relacionadas ao grupo foram realizadas de forma privada por intermédio da Rhino Securitizadora S.A. e previam diferentes formas de remuneração. As taxas variavam entre 110% e 130% do CDI ou eram calculadas pelo IPCA acrescido de 1,1% a 1,3% ao mês.





Percentuais elevados podem tornar uma aplicação atraente aos olhos do investidor, mas o retorno prometido não pode ser analisado separadamente do risco assumido. Em títulos de dívida corporativa, o pagamento depende da capacidade financeira da empresa responsável por honrar a obrigação.