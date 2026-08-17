Fundo ligado à Apex teve as contas reprovadas por cotistas

A assembleia geral de cotistas do Carbyne Mercados Privados Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado, realizada 25 de maio de 2026, não aprovou as contas e as demonstrações contábeis do fundo referentes ao ano de 2025. A Carbyne Investimentos é a gestora de ativos da Apex Partners, plataforma de investimentos fundada no Espírito Santo que enfrenta grave crise.



A informação foi divulgada aos investidores pelo Banco Daycoval, instituição responsável pela administração do fundo. No comunicado, o Daycoval não dá mais detalhes sobre o que motivou a reprovação das contas e demonstrações contábeis do Carbyne Mercados Privados Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado, que tem 184 cotistas e um patrimônio líquido de R$ 223,8 milhões. A operação foi iniciada em junho de 2021.



Pegos de surpresa com a crise da Apex, deflagrada em 5 de agosto, com o afastamento de Fernando Cinelli da presidência da plataforma de investimentos e de Eduardo Siqueira da diretoria financeira, os cotistas do Carbyne Mercados Privados Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado vão buscar mais informações, inclusive do Daycoval.





Em fato relevante divulgado no dia 6 de agosto, o Daycoval informou o fechamento do fundo para aplicações e resgates diante de "potencial iliquidez frente ao ocorrido e que surpreendeu a todos no mercado". No dia 28 de agosto, haverá uma assembleia onde será apresentado um plano de ação por parte da gestora com opções para dar liquidez e melhorar a situação dos cotistas. Na mesma reunião os cotistas irão deliberar sobre o futuro do fundo. Estarão na mesa as seguintes questões: o fundo será reaberto para resgates e aplicações? Haverá uma cisão? Será liquidado? Aprovação do resgate total com a entrega de ativos?



No mercado financeiro, o administrador (Banco Daycoval, no caso) cuida da infraestrutura legal, contábil e operacional do fundo. O gestor (Carbyne) toma as decisões de compra e venda de ativos em busca de resultado.