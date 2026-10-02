Como o pica-pau consegue bicar árvores sem se machucar? Veja curiosidades sobre essa ave

Bater repetidamente a cabeça contra uma superfície dura parece algo bastante arriscado, mas o organismo do pica-pau apresenta adaptações que permitem realizar esse comportamento. A anatomia do crânio, o pequeno tamanho do cérebro e a maneira como as forças produzidas durante os impactos são distribuídas ajudam a ave a lidar com as bicadas. Além disso, o contato entre o bico e a madeira acontece durante um intervalo extremamente curto. Essas características possibilitam executar movimentos repetitivos que seriam perigosos para muitos outros animais.