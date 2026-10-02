Chuva e ventania cortam internet e causam transtornos em Bom Jesus do Norte

A chuva acompanhada de ventos fortes que atingiu o Sul do Espírito Santo na noite de quinta-feira (1º) causou transtornos em Bom Jesus do Norte. Segundo a Defesa Civil do município, moradores enfrentam falta de internet nesta sexta-feira (2) após uma torre de transmissão ficar sem energia.
De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, William de Souza Miranda, houve destelhamentos em cinco imóveis, todos em terraços, e seis quedas de árvores — quatro em ruas da sede e duas na zona rural. Na área urbana, segundo a equipe, as ocorrências relacionadas às árvores já foram solucionadas. Não há registro de desalojados.
As equipes percorrem as regiões afetadas para fazer o levantamento dos danos e realizar as vistorias necessárias. Segundo Miranda, o município também busca apoio e materiais junto à Defesa Civil do Estado, incluindo telhas, kits e recursos para auxiliar as famílias atingidas. Um telefone de plantão foi disponibilizado para receber chamados da população: (22) 99837-0642.