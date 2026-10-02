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Temporal

Chuva e ventania cortam internet e causam transtornos em Bom Jesus do Norte

Publicado em

02 out 2026 às 11:52
Em Bom Jesus do Norte houve destelhamento e queda de árvores
Em Bom Jesus do Norte houve destelhamento e queda de árvores Defesa Civil de Bom Jesus do Norte

A chuva acompanhada de ventos fortes que atingiu o Sul do Espírito Santo na noite de quinta-feira (1º) causou transtornos em Bom Jesus do Norte. Segundo a Defesa Civil do município, moradores enfrentam falta de internet nesta sexta-feira (2) após uma torre de transmissão ficar sem energia.


De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, William de Souza Miranda, houve destelhamentos em cinco imóveis, todos em terraços, e seis quedas de árvores — quatro em ruas da sede e duas na zona rural. Na área urbana, segundo a equipe, as ocorrências relacionadas às árvores já foram solucionadas. Não há registro de desalojados.


As equipes percorrem as regiões afetadas para fazer o levantamento dos danos e realizar as vistorias necessárias. Segundo Miranda, o município também busca apoio e materiais junto à Defesa Civil do Estado, incluindo telhas, kits e recursos para auxiliar as famílias atingidas. Um telefone de plantão foi disponibilizado para receber chamados da população: (22) 99837-0642.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Vila Nova de Colares

Homem é esfaqueado e procura ajuda em companhia da PM na Serra

Publicado em 02/10/2026 às 11:53
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar prestou os primeiros atendimentos Carlos Alberto Silva

Um homem, de 37 anos, foi esfaqueado na madrugada desta sexta-feira (2), em frente a uma lanchonete na Avenida Colares Júnior, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Após ser ferido, ele esteve na sede da 14ª Cia Independente, pedindo ajuda e relatando o fato.


De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe prestou o atendimento e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A vítima não soube identificar, nem fornecer o nome do agressor. Para a PM, ele contou estar em situação de rua.  O homem foi encaminhado para o Hospital Jayme Santos Neves e não há informações sobre o estado de saúde.


A Polícia Civil comunicou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Serviço 

Disque-Denúncia (181)

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Trânsito

Motociclista morre em acidente com caminhonete na BR 342, em Ecoporanga

Publicado em 02/10/2026 às 11:31

Um motociclista de 61 anos morreu após se envolver em um acidente com uma caminhonete na BR 342, nas proximidades de Joassuba, na zona rural de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Fumatre, mas não resistiu aos ferimentos.


O motorista da caminhonete, de 42 anos, relatou à Polícia Militar que trafegava no sentido Nova Venécia - Ecoporanga quando, segundo ele, a motocicleta teria entrado na contramão. Os veículos então colidiram.


O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool, e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Civil e Científica e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Jardim Asteca

Motociclista morre em acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha

Publicado em 02/10/2026 às 11:10

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu na manhã desta sexta-feira (2), na Rodovia Darly Santos, na altura do bairro Jardim Asteca, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito.


De acordo com a PM, testemunhas relataram que um caminhão trafegava pela rodovia no momento do acidente. No entanto, não foi possível confirmar se o veículo estava envolvido na ocorrência, nem se houve colisão entre o caminhão e a motocicleta.


Ainda segundo a polícia, o motorista do caminhão não permaneceu no local, e não foi possível identificar a placa do veículo.


O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT)

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Imunização

Vila Velha disponibiliza vacinação em shopping neste sábado (3)

Publicado em 02/10/2026 às 09:25
Vacinação será realizada das 11h às 18h Prefeitura de Vila Velha

Sem necessidade de agendamento, os moradores de Vila Velha poderão se vacinar neste sábado (3), das 11h às 18h, no Boulevard Shopping Vila Velha e na Unidade de Saúde de Jabaeté. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação e  o cartão de vacinação.


A iniciativa é voltada para os públicos contemplados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. A prefeitura orienta que os moradores consultem sua situação vacinal e aproveitem a oportunidade para colocar as doses recomendadas em dia.


A ação promovida pela prefeitura busca ampliar o acesso da população às vacinas e facilitar a atualização da caderneta de vacinação.


Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.


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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes
Estradas

BR 101 terá detonações de rochas em Rio Novo do Sul e Ibiraçu nesta sexta

Publicado em 01/10/2026 às 18:42

Dois desmontes de rochas estão previstos para esta sexta-feira (2) em trechos da BR 101 no Espírito Santo. Em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, a operação ocorrerá entre 14h e 15h e exigirá a interdição da rodovia. Já no Contorno de Ibiraçu, na BR 101 Norte, a detonação está prevista para as 16h, sem bloqueio do tráfego.


Em Rio Novo do sul, os trabalhos serão realizados no km 386,1 da rodovia. Segundo a Ecovias Capixaba, após a detonação poderá ser implantado o sistema Pare e Siga até a conclusão da limpeza da pista. A operação faz parte das obras de duplicação da BR 101 Sul, realizadas entre Iconha e Rio Novo do Sul.


No Contorno de Ibiraçu, a detonação começará às 16h e, segundo a concessionária, não deve afetar o fluxo de veículos da rodovia. Motoristas e moradores da região, no entando, poderão ouvir sirenes e o som das explosões durante a operação.


A Ecovias informou ainda que os serviços poderão ser alterados ou reprogramados em caso de chuva ou outras condições meteorológicas adversas.

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Ana Muniz

Residente em Jornalismo / [email protected]
Ana Muniz
Polícia

Perseguição termina com moto e viatura batendo no mesmo carro em Linhares

Publicado em 01/10/2026 às 16:46
Motociclista foge da PM e bate em carro em Linhares
Moto e viatura atingiram carro no bairro Bebedouro.
 Leitor A Gazeta

Um motociclista de 19 anos se envolveu em um acidente enquanto fugia de uma abordagem da Polícia Militar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (1º). Durante a perseguição, tanto a motocicleta quanto a viatura colidiram com um automóvel, no bairro Bebedouro.


Segundo a PM, os militares viram o jovem sentado na praça de um complexo esportivo, ao lado de uma moto. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria levado a mão à cintura, subido na moto e fugito em alta velocidade. A PM afirma que ele pilotou perigosamente e ignorou as ordens de parada dos militares.


Na Avenida Benevenuto Zorzanelli, o jovem colidiu com um automóvel e caiu ao chão, conforme informa a PM. A viatura também atingiu a traseira do mesmo carro após derrapar na areia. De acordo com a corporação, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo.

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Ana Muniz

Residente em Jornalismo / [email protected]
Ana Muniz
Produto irregular

Técnica de enfermagem e mãe são presas por vender canetas emagrecedoras no ES

Publicado em 01/10/2026 às 15:44
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Mãe e filha são presas por venda de canetas emagrecedoras não autorizadas em Guaçuí Crédito: Policia Civil

Uma técnica de enfermagem e a mãe dela foram presas nesta quinta-feira (1), em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, suspeitas de vender e aplicar canetas emagrecedoras à base de tirzepatida sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a Polícia Civil, a técnica de enfermagem anunciava os medicamentos em um perfil nas redes sociais. Após receber denúncias, a corporação iniciou uma investigação e identificou que os produtos tinham origem no Paraguai.


Com os elementos reunidos durante as investigações, a polícia solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão para os imóveis da técnica de enfermagem e da mãe dela. Conforme a Polícia Civil, a maior quantidade de materiais foi encontrada na residência da mãe.


Ainda segundo a corporação, ao ser questionada, a técnica de enfermagem afirmou que os medicamentos eram para uso próprio. As investigações apontam, no entanto, que, além de vender os produtos, ela também realizava aplicações dos produtos na própria residência.


A Polícia Civil investiga ainda a origem de outros medicamentos apreendidos durante a operação e se parte deles teria sido desviada do hospital onde a técnica de enfermagem trabalha. Segundo a corporação, as duas podem responder por crime contra a saúde pública. A polícia informou que a pena prevista pode variar de um a três anos de prisão.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Operação Eleições 2026

PRF reforça fiscalização nas rodovias federais do ES no dia da eleição

Publicado em 01/10/2026 às 15:13
Polícia Rodoviária Federal
Polícia Rodoviária Federal também vai ajudar no programa Seu Voto Importa Divulgação | PRF

Neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará o policiamento nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A Operação Eleições 2026 terá fiscalização intensificada em trechos com maior registro de acidentes, além de ações contra excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas.


Também haverá restrição à circulação de veículos de carga com peso ou dimensões excedentes em trechos de pista simples, das 7h às 18h. A escolta de cargas superdimensionadas ficará suspensa em todo o país entre os dias 2 e 5 de outubro. 


Durante a operação, infrações exclusivamente administrativas, quando não representarem risco à segurança viária, não resultarão em retenções que prejudiquem a fluidez do trânsito. A prioridade será para situações que representem risco concreto à vida ou à integridade física das pessoas.


Mediante solicitação, a PRF também poderá prestar apoio ao programa “Seu Voto Importa”, criado para oferecer transporte especial a eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida que não disponham de meios próprios para chegar aos locais de votação. 


Em caso de eventos climáticos ou outras situações que afetem as rodovias federais, as equipes estarão mobilizadas para atendimento, orientação aos usuários e indicação de rotas alternativas.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Vídeo

Motociclista fica ferido após ser atingido por caminhonete em Cachoeiro

Publicado em 01/10/2026 às 13:58

Um motociclista de 26 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com uma caminhonete na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


Segundo relato do motociclista à Polícia Militar, ele trafegava pela Rua Benedito Abreu quando foi atingido pelo veículo no cruzamento com a Rua José Barbosa. O motorista fugiu do local após a colisão sem prestar socorro.


A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde não foi informado.


A motocicleta foi apreendida e guinchada porque estava com o licenciamento atrasado. O motorista da caminhonete não foi localizado.

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Polícia Científica faz perícia complementar em ônibus de acidente com três mortes na BR 262

Nova perícia em ônibus que tombou e deixou 3 mortos na BR 262 no ES

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Nova perícia em ônibus que tombou e deixou 3 mortos na BR 262 no ES

Publicado em 01/10/2026 às 13:04
Polícia Científica faz perícia complementar em ônibus de acidente com três mortes na BR 262
Polícia Científica faz perícia complementar em ônibus de acidente com três mortes na BR 262 Polícia Civil

Quatro dias após a tragédia que matou três pessoas na BR 262, peritos da Polícia Científica do Espírito Santo voltam a analisar, nesta quinta-feira (1º), o ônibus de excursão que tombou em Ibatiba, no Sul capixaba. A nova inspeção no veículo tenta identificar o que provocou o acidente na noite do último domingo (27).


O motorista e duas passageiras morreram no local. Dezenas de ocupantes do coletivo ficaram feridos. Segundo a Polícia Científica, trata-se de uma perícia complementar à realizada no local do acidente. 


O delegado Bruno Alves Rodrigues, da Delegacia de Ibatiba, informou que as mortes as mortes das passageiras são investigadas, preliminarmente, como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Polícia Civil também investiga os ferimentos dos demais passageiros como lesão corporal culposa.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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