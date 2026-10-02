Motociclista morre em acidente com caminhonete na BR 342, em Ecoporanga

Um motociclista de 61 anos morreu após se envolver em um acidente com uma caminhonete na BR 342, nas proximidades de Joassuba, na zona rural de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Fumatre, mas não resistiu aos ferimentos.
O motorista da caminhonete, de 42 anos, relatou à Polícia Militar que trafegava no sentido Nova Venécia - Ecoporanga quando, segundo ele, a motocicleta teria entrado na contramão. Os veículos então colidiram.
O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool, e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Civil e Científica e aguarda retorno.