3 passeios pelo ES que são uma boa opção para idosos

Segundo o Censo 2022 do IBGE, o Brasil está envelhecendo rapidamente: aproximadamente 15,8% da população tem 60 anos ou mais, grupo que cresceu 52% em relação a 2010. Esse cenário também se reflete no turismo. Dados do Ministério do Turismo revelam que pessoas com mais de 60 anos representam aproximadamente 15% do mercado nacional de viagens.





Para comemorar o Dia Nacional do Idoso, celebrado na última quinta-feira (1), separamos três dicas de passeios pelo Espírito Santo, com opções de acessibilidade e estruturas adequadas para quem tem mobilidade reduzida. Confira: