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Giovana Duarte

3 passeios pelo ES que são uma boa opção para idosos

Com opções de acessibilidade e diferentes experiências, os destinos são alternativas para conhecer o estado com mais conforto

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 11:43

Publicado em 

02 out 2026 às 11:43
Giovana Duarte

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Giovana Duarte Giovana Duarte
Coluna desta semana tem opções para idosos passearem no ES
Coluna desta semana tem opções para idosos passearem no ES Giovana Duarte

Segundo o Censo 2022 do IBGE, o Brasil está envelhecendo rapidamente: aproximadamente 15,8% da população tem 60 anos ou mais, grupo que cresceu 52% em relação a 2010. Esse cenário também se reflete no turismo. Dados do Ministério do Turismo revelam que pessoas com mais de 60 anos representam aproximadamente 15% do mercado nacional de viagens.


Para comemorar o Dia Nacional do Idoso, celebrado na última quinta-feira (1), separamos três dicas de passeios pelo Espírito Santo, com opções de acessibilidade e estruturas adequadas para quem tem mobilidade reduzida. Confira:

Ilha das Caieiras – Vitória

A nova orla da Ilha das Caieiras possui piso intertravado e rampas na área revitalizada, além de estrutura com bancos e banheiros. O local também reúne restaurantes e cafeterias. Para quem quiser explorar a região de outra maneira, é possível fazer um passeio de lancha até o manguezal com a Maré Capixaba Passeios, com duração de 25 minutos e valor de R$ 30.

A nova orla da Ilha das Caieiras possui piso intertravado e rampas na área revitalizada
A nova orla da Ilha das Caieiras possui piso intertravado e rampas na área revitalizada Giovana Duarte
Vinícola Ziviani – Santa Teresa

O passeio mistura história, cultura e, claro, degustação de vinhos. Na Vinícola Ziviani, o “Seu Zózimo” recebe os turistas com uma taça de vinho, passeio pelo parreiral e pelas árvores frutíferas, além de uma explicação sobre a história e a cultura da chegada dos italianos a Santa Teresa.


A experiência acontece em frente à casa da família, que tem 125 anos, no Vale do Tabocas. A entrada custa R$ 20 por pessoa.

A Vinícola Ziviani, do “Seu Zózimo” recebe os turistas com uma taça de vinho
A Vinícola Ziviani, do “Seu Zózimo” recebe os turistas com uma taça de vinho Giovana Duarte
Praia da Areia Preta – Guarapari

Além da presença de salva-vidas, a Praia da Areia Preta conta com o Programa Praia Acessível, que disponibiliza cadeiras anfíbias de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.


Uma das praias mais conhecidas de Guarapari, a Areia Preta também chama atenção pelas chamadas areias monazíticas, que têm em sua composição minerais como ilmenita, monazita, terras raras, granada e zirconita. Tradicionalmente, essas areias são associadas a propriedades terapêuticas e utilizadas por visitantes que buscam aliviar dores como as causadas por artrite e reumatismo.

A Praia da Areia Preta conta com o Programa Praia Acessível, que disponibiliza cadeiras anfíbias
A Praia da Areia Preta conta com o Programa Praia Acessível, que disponibiliza cadeiras anfíbias Giovana Duarte

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Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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