3 passeios pelo ES que são uma boa opção para idosos

Segundo o Censo 2022 do IBGE, o Brasil está envelhecendo rapidamente: aproximadamente 15,8% da população tem 60 anos ou mais, grupo que cresceu 52% em relação a 2010. Esse cenário também se reflete no turismo. Dados do Ministério do Turismo revelam que pessoas com mais de 60 anos representam aproximadamente 15% do mercado nacional de viagens.
Para comemorar o Dia Nacional do Idoso, celebrado na última quinta-feira (1), separamos três dicas de passeios pelo Espírito Santo, com opções de acessibilidade e estruturas adequadas para quem tem mobilidade reduzida. Confira:
Ilha das Caieiras – Vitória
A nova orla da Ilha das Caieiras possui piso intertravado e rampas na área revitalizada, além de estrutura com bancos e banheiros. O local também reúne restaurantes e cafeterias. Para quem quiser explorar a região de outra maneira, é possível fazer um passeio de lancha até o manguezal com a Maré Capixaba Passeios, com duração de 25 minutos e valor de R$ 30.
O passeio mistura história, cultura e, claro, degustação de vinhos. Na Vinícola Ziviani, o “Seu Zózimo” recebe os turistas com uma taça de vinho, passeio pelo parreiral e pelas árvores frutíferas, além de uma explicação sobre a história e a cultura da chegada dos italianos a Santa Teresa.
A experiência acontece em frente à casa da família, que tem 125 anos, no Vale do Tabocas. A entrada custa R$ 20 por pessoa.
Além da presença de salva-vidas, a Praia da Areia Preta conta com o Programa Praia Acessível, que disponibiliza cadeiras anfíbias de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
Uma das praias mais conhecidas de Guarapari, a Areia Preta também chama atenção pelas chamadas areias monazíticas, que têm em sua composição minerais como ilmenita, monazita, terras raras, granada e zirconita. Tradicionalmente, essas areias são associadas a propriedades terapêuticas e utilizadas por visitantes que buscam aliviar dores como as causadas por artrite e reumatismo.
Caro leitor
Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.