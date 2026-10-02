Afecc abre oficialmente o Outubro Rosa 2026 em cerimônia inédita no Shopping Vitória

Nesta quinta-feira (1º), a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) realizou a abertura oficial da Campanha Outubro Rosa 2026, pela primeira vez na praça central do Shopping Vitória. A noite reuniu representantes da Afecc, do Shopping Vitória e convidados, e foi encerrada com uma apresentação emocionante do Coral da Afecc.





A cerimônia marcou o início de uma programação que segue durante todo o mês com ações de conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama em diferentes municípios e comunidades do Espírito Santo. A programação do Outubro Rosa inclui palestras, mobilizações e outras atividades de conscientização, além da Loja Outubro Rosa, no Shopping Vitória, que permanece até o fim do mês com produtos da campanha e recursos destinados aos projetos da instituição.





Veja as fotos de Pedro Oliver.