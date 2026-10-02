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Renata Rasseli

Afecc abre oficialmente o Outubro Rosa 2026 em cerimônia inédita no Shopping Vitória

A noite reuniu representantes da Afecc, do Shopping Vitória e convidados, e foi encerrada com uma apresentação emocionante do Coral da Afecc.

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 13:19

Publicado em 

02 out 2026 às 13:19
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Diretoria Afecc
Lea Penedo, Marcela Raizer, Marilucia Dalla, Mariana Buaiz, Renata Pimentel e Glorinha Corrêa: a Diretoria Afecc abriu a campanha de 2026, nesta quinta-feira, no Shopping Vitória.  Pedro Oliver

Nesta quinta-feira (1º), a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) realizou a abertura oficial da Campanha Outubro Rosa 2026, pela primeira vez na praça central do Shopping Vitória.  A noite reuniu representantes da Afecc, do Shopping Vitória e convidados, e foi encerrada com uma apresentação emocionante do Coral da Afecc. 


 A cerimônia marcou o início de uma programação que segue durante todo o mês com ações de conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama em diferentes municípios e comunidades do Espírito Santo. A programação do Outubro Rosa inclui palestras, mobilizações e outras atividades de conscientização, além da Loja Outubro Rosa, no Shopping Vitória, que permanece até o fim do mês com produtos da campanha e recursos destinados aos projetos da instituição.


Veja as fotos de Pedro Oliver. 

Veja Também 

Glorinha Corrêa, Marcela Raizer, Renata Pimentel, Mariana Buaiz, Adriana Delmaestro, Marilucia Dalla, Lea Penedo, Ana Clark e Katia Vasconcellos

Outubro Rosa: está aberta a loja da campanha em prol da Afecc no Shopping Vitória

Imagem de destaque

Outubro Rosa: veja alterações na pele que podem indicar câncer de mama

O câncer de mama é a doença oncológica mais comum nas mulheres (Imagem: AYO Production | Shutterstock)

Outubro Rosa: veja ações no ES na prevenção ao câncer de mama

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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