Outubro Rosa: veja ações no ES na prevenção ao câncer de mama

No mês do combate ao câncer de mama, alguns municípios do Espírito Santo oferecem ações e serviços gratuitos em alusão ao Outubro Rosa. Dessa forma, as mulheres podem realizar procedimentos como mamografias, exames rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, vacinação e coleta de preventivo com o objetivo de promover atenção e cuidados à saúde da mulher.
As ações são realizadas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e são destinadas, principalmente, a mulheres de 40 a 49 anos, público-alvo definido pelo Ministério da Saúde. Segundo o órgão, essa faixa etária concentra 23% dos casos da doença. A programação também conta com palestras, oficinas, rodas de conversa sobre saúde feminina e atendimento odontológico, visando ampliar o cuidado, acolhimento e informação para as mulheres.
O câncer de mama é a doença oncológica de maior incidência entre mulheres no Brasil Crédito: Imagem: AYO Production | Shutterstock
O câncer de mama é a doença oncológica que mais acomete mulheres no país. A enfermeira e referência técnica da Vigilância Epidemiológica da Sesa, Larissa Dell'Antonio, destaca a importância do diagnóstico precoce, que contribui com as chances de cura e tratamento da paciente. “A atenção contínua à própria saúde, por meio de consultas e avaliações regulares, é fundamental para as mulheres, em especial para a detecção de possíveis doenças”, completa a enfermeira.
Vitória
Em Vitória, as mulheres poderão ter acesso a diversos serviços de saúde como atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem, além de coletas para exames preventivos, testes rápidos para gravidez e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), atualização do cartão de vacina, orientações farmacêuticas e atendimentos multiprofissionais.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Vitória ampliou a oferta de consultas e exames especializados e zerou a fila de mamografias e ultrassonografia de mama. Para ter acesso a esses exames, as mulheres devem buscar atendimento médico na Unidade de Saúde de sua referência. Se houver indicação para realização do procedimento, uma solicitação será enviada para a Central de Regulação do Município, para que o exame seja agendado.
As unidades de saúde também promoverão palestras e rodas de conversas, oficinas de autocuidado, atividade física, ações de saúde mental, orientações sobre alimentação saudável e escovação supervisionada. Em alguns locais, haverá ainda oficinas temáticas, momentos de relaxamento, exposições de trabalhos realizados pelos grupos das unidades e espaços interativos voltados à valorização da mulher.
Vila Velha
Em Vila Velha, serão ofertados mil exames de mamografia durante o mês de outubro. Segundo o município, se houver demanda, há possibilidade de oferecer mais exames. Na Fundação Carmem Lúcia, localizada na Barra do Jucu, haverá triagem de mulheres acima de 40 anos para mamografia — ação em parceria com o Sicoob. Na Unidade de Saúde de Paul, serão oferecidos coleta de preventivo e atendimentos odontológicos, ambos mediante agendamento prévio, além da pesagem do Bolsa Família.
Já no Ibes, o município vai ofertar coleta de preventivo, agendamento de mamografia e vacinação. Em Coqueiral de Itaparica, o público poderá contar com consultas médicas agendadas, atendimento farmacêutico, serviços de regulação para marcação de exames e outras ações voltadas à saúde da população. Na Unidade de Saúde de Rio Marinho, além da pesagem do Bolsa Família e do agendamento de mamografias, serão promovidas palestras sobre autocuidado e prevenção.
O Carro Rosa, uma van adaptada do Departamento de Programas Especiais/Programa Saúde da Mulher, também estará em funcionamento, inclusive aos sábados, possibilitando que a ação alcance mulheres que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante a semana.
Cariacica
Em Cariacica, estão previstas palestras, rodas de conversa e ações de agendamento de mamografia e preventivo, testes para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, orientação médica, além de uma programação especial voltada a meninas de até 15 anos.
14 DE OUTUBRO
UBS Padre Gabriel - Turnos: Matutino e Vespertino
Ação: Palestra. Fortalecimento de Grupo de Mulheres
Palestra, oferta de consulta, oferta de preventivo e mamografia.
UBS Bela Aurora - Turnos: Matutino e Vespertino
Ação: Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Busca ativa de mulheres para Rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama
Palestra de prevenção ao câncer de mama; distribuições de materiais educativos; caminhada rosa; testes rápidos de ISTs.
15 DE OUTUBRO
UBS de Padre Gabriel - Turnos: Matutino e Vespertino
Ação: Palestra. Fortalecimento de Grupo de Mulheres
Palestra, oferta de consulta, oferta de preventivo e mamografia.
UBS de Mucuri - Turnos: Matutino e Vespertino
Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa
Palestra com orientação médica sobre cuidados e prevenção.
Horário: 9h às 11h.
UBS de São João Batista - Turno: Matutino
Ação: Palestra. Educação sobre o Câncer de colo do útero
Agendamento de preventivo e mamografia.
Horário: 8h.
UBS Valparaíso - Turno: Matutino
Ação: Palestra, Roda de Conversa. Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
Palestra com enfermeiras sobre a prevenção de câncer de mama e câncer do colo do útero
Palestra com a equipe de odontologia sobre saúde bucal
Oferta para mulheres do território de Valparaíso e Bandeirantes: agendamento de preventivo, solicitação de mamografia e agendamento de limpeza odontológica (vagas limitadas)
Horário: 8h
UBS Novo Brasil - Turno: Matutino
Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Fortalecimento de Grupo de Mulheres
Agenda de preventivos aberta durante todo o mês de outubro
Palestra com mulheres que venceram o câncer
Palestra da patologia e seu tratamento
Oficina de autocuidado
Roda de conversa
16 DE OUTUBRO
UBS Padre Gabriel - Turno: Matutino e Vespertino
Ação: Palestra - Fortalecimento de Grupo de Mulheres
Palestra pela manhã; oferta de consultas; solicitação de preventivo e mamografia.
UBS Sotelândia - Turno: Matutino
Ação: Palestra. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama
Palestra com o tema “Câncer de Mama”.
18 DE OUTUBRO
UBS DE Santa Bárbara - Turno: Matutino e Vespertino
Ação: Palestra, Roda de Conversa. Educação sobre o vírus HPV e a importância da vacinação
Palestras com os temas: câncer de útero, câncer de mama e HPV. Palestrante: Dr. Enf. Dalila
Roda de conversa com o tema: empoderamento das mulheres na sociedade. Palestrante: Luciana, psicóloga
Oferta: triagem, anamnese, solicitação de mamografia
19 DE OUTUBRO
UBS Santa Fé - Turno: Vespertino
Ação: Palestra. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama
Palestra e busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama.
20 DE OUTUBRO
UBS de Santana - Turno: Matutino e Vespertino
Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
Horário: 8h às 11h30 e 13h30 às 15h30.
21 DE OUTUBRO
UBS de Santana - Turno: Matutino e Vespertino
Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
Horário: 8h às 11h30 e 13h30 às 15h30.
UBS de Alto Lage - Turno: Matutino
Ação: Roda de Conversa. Educação sobre o Câncer de colo do útero
Orientações sobre a prevenção do câncer de mama.
Horário: 8h às 11h.
22 DE OUTUBRO
UBS de Santana - Turno: Matutino e Vespertino
Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
Horário: 8h às 11h30 e 13h30 às 15h30.
UBS Mucuri - Turno: Matutino e Vespertino
Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa
Roda de conversa com nutricionista sobre alimentação saudável.
Horário: 9h às 11h.
UBS Bela Aurora - Turno: Matutino e Vespertino
Ação: Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama
Palestra de prevenção do câncer de mama; distribuição de materiais educativos; caminhada rosa; testes rápidos de ISTs.
23 DE OUTUBRO
UBS Santana - Turno: Matutino e Vespertino
Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
Horário: das 8h às 11h30 e das 13h30 às 15h30.
UBS Bela Vista - Turno: Matutino e Vespertino
Ação: Roda de Conversa com o tema: prevenção e rastreamento do colo de útero e mama, educação sobre o câncer de colo do útero. Oferta de preventivo, mamografia, consulta médica e testes rápidos.
Horário: das 7h30 às 15h.
24 DE OUTUBRO
UBS de Santana - Turno: Matutino e Vespertino
Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
Horário: das 8h às 11h30 e das 13h30 às 15h30.
UBS de Cariacica Sede - Turno: Matutino e Vespertino
Ação: Oficinas, Palestra, Roda de Conversa. educação sobre o câncer de colo do útero
Café da manhã; aula laboral de alongamento; distribuição de material informativo; relato de experiência; disponibilização de vagas de consulta com enfermeira e preventivo.
UBS Nova Brasília - Turno: Matutino
Ação: Palestra com o tema câncer de mama e colo do útero, além de oferta de preventivo e mamografia
Horário: 8h30
UBS de Santa Luzia - Turno: Matutino
Ação: Palestra, Roda de Conversa, consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
Horário: 8h
25 DE OUTUBRO
UBS de Nova Canaã - Turno: Matutino e Vespertino
Ação: Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama
Oferta de preventivo e mamografia; atendimento médico; testes rápidos; sala de vacina; cadastramento de pacientes em áreas descobertas.
28 DE OUTUBRO
UBS de São Geraldo - Turno: Matutino
Ação: Sala de espera, Roda de Conversa. Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
Consultas de saúde da mulher; oferta de preventivo e mamografia; orientações em saúde.
29 DE OUTUBRO
UBS de Mucuri - Turno: Matutino e Vespertino
Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa
Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Atividade com grupo de ginástica funcional.
Horário: das 9h às 11h.
UBS de Bela Aurora - Turno: Matutino e Vespertino
Ação: Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama
Palestra com o tema: prevenção ao câncer de mama. Também será ofertado: materiais educativos, caminhada rosa e testes rápidos de ISTs.
31 DE OUTUBRO
UBS de Jardim América - Turno: Matutino
Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Educação sobre o Câncer de colo do útero
Encerramento Outubro Rosa.
Oficinas de alongamento, relaxamento e auriculoterapia
Compartilhamento de histórias através de expressão artística
Café da manhã especial para todas as mulheres
Presença compartilhada da equipe ESF e Cuidados Paliativos (Enfermeiro, Assistentes Sociais, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga e Nutricionista)
Mais ações no ES
A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), em parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), também vai realizar palestras às mulheres e público em geral durante o Outubro Rosa.
Data: 14 de outubro
Município: Linhares
Local: Comunidade Quilombola de Povoação
Público: Mulheres e público geral
Horário: 14h
Data: 14 de outubro
Município: Linhares
Local: Centro Margarida
Público: Mulheres atendidas no Centro e Mulheres do Campo
Horário: 14h
Data: 15 de outubro
Município: Vila Velha
Local: Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba)
Público: Mães atendidas na maternidade e àquelas que acompanham seus filhos em tratamento nas diversas unidades do hospital.
Horário: 15h
Data: 18 de outubro
Município: Vila Velha
Local: Unidade de Saúde da Barra do Jucu
Público: Mulheres bordadeiras
Horário: 14h
Data: 22 de outubro
Município: Cachoeiro de Itapemirim
Local: Centro Margarida
Público: Mulheres atendidas no Centro e Quilombolas
Horário: 14h
Data: 24 de outubro
Município: Vitória
Local: Auditório da SESM
Público: Direcionada às Mulheres de Matrizes Africanas