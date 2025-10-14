Home
Outubro Rosa: veja ações no ES na prevenção ao câncer de mama

A mamografia é o exame indicado para o rastreamento da doença; mulheres entre 40 e 49 anos concentram 23% dos casos

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:11

No mês do combate ao câncer de mama, alguns municípios do Espírito Santo oferecem ações e serviços gratuitos em alusão ao Outubro Rosa. Dessa forma, as mulheres podem realizar procedimentos como mamografias, exames rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, vacinação e coleta de preventivo com o objetivo de promover atenção e cuidados à saúde da mulher.

A mamografia é o exame indicado para o rastreamento da doença; mulheres entre 40 e 49 anos concentram 23% dos casos

As ações são realizadas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e são destinadas, principalmente, a mulheres de 40 a 49 anos, público-alvo definido pelo Ministério da Saúde. Segundo o órgão, essa faixa etária concentra 23% dos casos da doença. A programação também conta com palestras, oficinas, rodas de conversa sobre saúde feminina e atendimento odontológico, visando ampliar o cuidado, acolhimento e informação para as mulheres.

O câncer de mama é a doença oncológica mais comum nas mulheres (Imagem: AYO Production | Shutterstock)
O câncer de mama é a doença oncológica de maior incidência entre mulheres no Brasil Crédito: Imagem: AYO Production | Shutterstock

O câncer de mama é a doença oncológica que mais acomete mulheres no país. A enfermeira e referência técnica da Vigilância Epidemiológica da Sesa, Larissa Dell'Antonio, destaca a importância do diagnóstico precoce, que contribui com as chances de cura e tratamento da paciente. “A atenção contínua à própria saúde, por meio de consultas e avaliações regulares, é fundamental para as mulheres, em especial para a detecção de possíveis doenças”, completa a enfermeira.

Vitória

Em Vitória, as mulheres poderão ter acesso a diversos serviços de saúde como atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem, além de coletas para exames preventivos, testes rápidos para gravidez e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), atualização do cartão de vacina, orientações farmacêuticas e atendimentos multiprofissionais.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Vitória ampliou a oferta de consultas e exames especializados e zerou a fila de mamografias e ultrassonografia de mama. Para ter acesso a esses exames, as mulheres devem buscar atendimento médico na Unidade de Saúde de sua referência. Se houver indicação para realização do procedimento, uma solicitação será enviada para a Central de Regulação do Município, para que o exame seja agendado.

As unidades de saúde também promoverão palestras e rodas de conversas, oficinas de autocuidado, atividade física, ações de saúde mental, orientações sobre alimentação saudável e escovação supervisionada. Em alguns locais, haverá ainda oficinas temáticas, momentos de relaxamento, exposições de trabalhos realizados pelos grupos das unidades e espaços interativos voltados à valorização da mulher.

Vila Velha

Em Vila Velha, serão ofertados mil exames de mamografia durante o mês de outubro. Segundo o município, se houver demanda, há possibilidade de oferecer mais exames. Na Fundação Carmem Lúcia, localizada na Barra do Jucu, haverá triagem de mulheres acima de 40 anos para mamografia — ação em parceria com o Sicoob. Na Unidade de Saúde de Paul, serão oferecidos coleta de preventivo e atendimentos odontológicos, ambos mediante agendamento prévio, além da pesagem do Bolsa Família.

Já no Ibes, o município vai ofertar coleta de preventivo, agendamento de mamografia e vacinação. Em Coqueiral de Itaparica, o público poderá contar com consultas médicas agendadas, atendimento farmacêutico, serviços de regulação para marcação de exames e outras ações voltadas à saúde da população. Na Unidade de Saúde de Rio Marinho, além da pesagem do Bolsa Família e do agendamento de mamografias, serão promovidas palestras sobre autocuidado e prevenção.

O Carro Rosa, uma van adaptada do Departamento de Programas Especiais/Programa Saúde da Mulher, também estará em funcionamento, inclusive aos sábados, possibilitando que a ação alcance mulheres que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante a semana.

Cariacica

Em Cariacica, estão previstas palestras, rodas de conversa e ações de agendamento de mamografia e preventivo, testes para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, orientação médica, além de uma programação especial voltada a meninas de até 15 anos.

14 DE OUTUBRO

  • UBS Padre Gabriel -  Turnos: Matutino e Vespertino
    • Ação: Palestra. Fortalecimento de Grupo de Mulheres
    • Palestra, oferta de consulta, oferta de preventivo e mamografia.
  • UBS Bela Aurora -  Turnos: Matutino e Vespertino
    • Ação: Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Busca ativa de mulheres para Rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama
    • Palestra de prevenção ao câncer de mama; distribuições de materiais educativos; caminhada rosa; testes rápidos de ISTs.
15 DE OUTUBRO
  • UBS de Padre Gabriel -   Turnos: Matutino e Vespertino
    • Ação: Palestra. Fortalecimento de Grupo de Mulheres
    • Palestra, oferta de consulta, oferta de preventivo e mamografia.
  • UBS de Mucuri - Turnos: Matutino e Vespertino
    • Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa
    • Palestra com orientação médica sobre cuidados e prevenção. 
    • Horário: 9h às 11h.
  • UBS de São João Batista -  Turno: Matutino
    • Ação: Palestra. Educação sobre o Câncer de colo do útero
    • Agendamento de preventivo e mamografia. 
    • Horário: 8h.
  • UBS Valparaíso -  Turno: Matutino
    • Ação: Palestra, Roda de Conversa. Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
    • Palestra com enfermeiras sobre a prevenção de câncer de mama e câncer do colo do útero
    • Palestra com a equipe de odontologia sobre saúde bucal
    •  Oferta para mulheres do território de Valparaíso e Bandeirantes: agendamento de preventivo, solicitação de mamografia e agendamento de limpeza odontológica (vagas limitadas)
    •  Horário: 8h
  • UBS Novo Brasil -   Turno: Matutino
      • Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Fortalecimento de Grupo de Mulheres
      • Agenda de preventivos aberta durante todo o mês de outubro
      •  Palestra com mulheres que venceram o câncer
      •  Palestra da patologia e seu tratamento
      •  Oficina de autocuidado
      •  Roda de conversa
16 DE OUTUBRO
      • UBS Padre Gabriel -  Turno: Matutino e Vespertino
        • Ação: Palestra - Fortalecimento de Grupo de Mulheres
        • Palestra pela manhã; oferta de consultas; solicitação de preventivo e mamografia.
      • UBS Sotelândia - Turno: Matutino
        • Ação: Palestra. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama
        • Palestra com o tema “Câncer de Mama”.
18 DE OUTUBRO
      • UBS DE Santa Bárbara -   Turno: Matutino e Vespertino
        • Ação: Palestra, Roda de Conversa. Educação sobre o vírus HPV e a importância da vacinação
        • Palestras com os temas: câncer de útero, câncer de mama e HPV. Palestrante: Dr. Enf. Dalila
        • Roda de conversa com o tema: empoderamento das mulheres na sociedade. Palestrante: Luciana, psicóloga
        •  Oferta: triagem, anamnese, solicitação de mamografia
 19 DE OUTUBRO
      • UBS Santa Fé -  Turno: Vespertino
        • Ação: Palestra. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama
        • Palestra e busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama.
20 DE OUTUBRO
        • UBS de Santana - Turno: Matutino e Vespertino
        • Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
        • Horário: 8h às 11h30 e 13h30 às 15h30.
21 DE OUTUBRO
      • UBS de Santana -  Turno: Matutino e Vespertino
        • Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
        • Horário: 8h às 11h30 e 13h30 às 15h30.
      • UBS de Alto Lage -  Turno: Matutino
        • Ação: Roda de Conversa. Educação sobre o Câncer de colo do útero
        • Orientações sobre a prevenção do câncer de mama. 
        • Horário: 8h às 11h.
22 DE OUTUBRO
      • UBS de Santana -   Turno: Matutino e Vespertino
        • Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
        • Horário: 8h às 11h30 e 13h30 às 15h30.
      • UBS Mucuri -  Turno: Matutino e Vespertino
        • Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa
        • Roda de conversa com nutricionista sobre alimentação saudável. 
        • Horário: 9h às 11h.
      • UBS Bela Aurora -  Turno: Matutino e Vespertino
        • Ação: Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama
        •  Palestra de prevenção do câncer de mama; distribuição de materiais educativos; caminhada rosa; testes rápidos de ISTs.
23 DE OUTUBRO
      • UBS Santana - Turno: Matutino e Vespertino
        • Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
        • Horário: das 8h às 11h30 e das 13h30 às 15h30.
      • UBS Bela Vista -  Turno: Matutino e Vespertino
        • Ação: Roda de Conversa com o tema: prevenção e rastreamento do colo de útero e mama, educação sobre o câncer de colo do útero. Oferta de preventivo, mamografia, consulta médica e testes rápidos. 
        • Horário: das 7h30 às 15h.
24 DE OUTUBRO
      • UBS de Santana -  Turno: Matutino e Vespertino
        • Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
        • Horário: das 8h às 11h30 e das 13h30 às 15h30.
      • UBS de Cariacica Sede -  Turno: Matutino e Vespertino
        • Ação: Oficinas, Palestra, Roda de Conversa. educação sobre o câncer de colo do útero
        •  Café da manhã; aula laboral de alongamento; distribuição de material informativo; relato de experiência; disponibilização de vagas de consulta com enfermeira e preventivo.
      • UBS Nova Brasília -   Turno: Matutino
        • Ação: Palestra com o tema câncer de mama e colo do útero, além de oferta de preventivo e mamografia
        • Horário: 8h30
        • UBS de Santa Luzia -  Turno: Matutino
        • Ação: Palestra, Roda de Conversa, consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
        • Horário: 8h
25 DE OUTUBRO
        • UBS de Nova Canaã -  Turno: Matutino e Vespertino
        • Ação: Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama
        • Oferta de preventivo e mamografia; atendimento médico; testes rápidos; sala de vacina; cadastramento de pacientes em áreas descobertas.
28 DE OUTUBRO
      • UBS de São Geraldo -   Turno: Matutino
        • Ação: Sala de espera, Roda de Conversa. Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)
        • Consultas de saúde da mulher; oferta de preventivo e mamografia; orientações em saúde.
29 DE OUTUBRO
      • UBS de Mucuri -   Turno: Matutino e Vespertino
        • Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa
        • Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Atividade com grupo de ginástica funcional. 
        • Horário: das 9h às 11h.
      • UBS de Bela Aurora -  Turno: Matutino e Vespertino
        • Ação: Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama
        •  Palestra com o tema: prevenção ao câncer de mama. Também será ofertado: materiais educativos, caminhada rosa e testes rápidos de ISTs.
31 DE OUTUBRO
      • UBS de Jardim América - Turno: Matutino
        • Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Educação sobre o Câncer de colo do útero
        •  Encerramento Outubro Rosa.
        • Oficinas de alongamento, relaxamento e auriculoterapia
        •  Compartilhamento de histórias através de expressão artística
        •  Café da manhã especial para todas as mulheres
        •  Presença compartilhada da equipe ESF e Cuidados Paliativos (Enfermeiro, Assistentes Sociais, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga e Nutricionista)

Mais ações no ES

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), em parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), também vai realizar palestras às mulheres e público em geral durante o Outubro Rosa.

Data: 14 de outubro

  • Município: Linhares
  • Local: Comunidade Quilombola de Povoação
  • Público: Mulheres e público geral
  • Horário: 14h
Data: 14 de outubro
  • Município: Linhares
  • Local: Centro Margarida 
  • Público: Mulheres atendidas no Centro e Mulheres do Campo
  • Horário: 14h
Data: 15 de outubro
  • Município: Vila Velha
  • Local: Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba)
  • Público: Mães atendidas na maternidade e àquelas que acompanham seus filhos em tratamento nas diversas unidades do hospital.
  • Horário: 15h
Data: 18 de outubro
  • Município: Vila Velha
  • Local: Unidade de Saúde da Barra do Jucu
  • Público: Mulheres bordadeiras
  • Horário: 14h
Data: 22 de outubro
  • Município: Cachoeiro de Itapemirim
  • Local: Centro Margarida
  • Público: Mulheres atendidas no Centro e Quilombolas
  • Horário: 14h
Data: 24 de outubro
  • Município: Vitória
  • Local: Auditório da SESM
  • Público: Direcionada às Mulheres de Matrizes Africanas
  • Horário:  14h
Data: 29 de outubro
  • Município: Vitória
  • Local: Auditório da SESM
  • Público: Mulheres com Fibromialgia
  • Horário: 14h

