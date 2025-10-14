Prevenção

Outubro Rosa: veja ações no ES na prevenção ao câncer de mama

A mamografia é o exame indicado para o rastreamento da doença; mulheres entre 40 e 49 anos concentram 23% dos casos

Gabriela Maia

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:11

No mês do combate ao câncer de mama, alguns municípios do Espírito Santo oferecem ações e serviços gratuitos em alusão ao Outubro Rosa. Dessa forma, as mulheres podem realizar procedimentos como mamografias, exames rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, vacinação e coleta de preventivo com o objetivo de promover atenção e cuidados à saúde da mulher.

As ações são realizadas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e são destinadas, principalmente, a mulheres de 40 a 49 anos, público-alvo definido pelo Ministério da Saúde. Segundo o órgão, essa faixa etária concentra 23% dos casos da doença. A programação também conta com palestras, oficinas, rodas de conversa sobre saúde feminina e atendimento odontológico, visando ampliar o cuidado, acolhimento e informação para as mulheres.

O câncer de mama é a doença oncológica de maior incidência entre mulheres no Brasil Crédito: Imagem: AYO Production | Shutterstock

O câncer de mama é a doença oncológica que mais acomete mulheres no país. A enfermeira e referência técnica da Vigilância Epidemiológica da Sesa, Larissa Dell'Antonio, destaca a importância do diagnóstico precoce, que contribui com as chances de cura e tratamento da paciente. “A atenção contínua à própria saúde, por meio de consultas e avaliações regulares, é fundamental para as mulheres, em especial para a detecção de possíveis doenças”, completa a enfermeira.

Vitória

Em Vitória, as mulheres poderão ter acesso a diversos serviços de saúde como atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem, além de coletas para exames preventivos, testes rápidos para gravidez e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), atualização do cartão de vacina, orientações farmacêuticas e atendimentos multiprofissionais.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Vitória ampliou a oferta de consultas e exames especializados e zerou a fila de mamografias e ultrassonografia de mama. Para ter acesso a esses exames, as mulheres devem buscar atendimento médico na Unidade de Saúde de sua referência. Se houver indicação para realização do procedimento, uma solicitação será enviada para a Central de Regulação do Município, para que o exame seja agendado.

As unidades de saúde também promoverão palestras e rodas de conversas, oficinas de autocuidado, atividade física, ações de saúde mental, orientações sobre alimentação saudável e escovação supervisionada. Em alguns locais, haverá ainda oficinas temáticas, momentos de relaxamento, exposições de trabalhos realizados pelos grupos das unidades e espaços interativos voltados à valorização da mulher.

Vila Velha

Em Vila Velha, serão ofertados mil exames de mamografia durante o mês de outubro. Segundo o município, se houver demanda, há possibilidade de oferecer mais exames. Na Fundação Carmem Lúcia, localizada na Barra do Jucu, haverá triagem de mulheres acima de 40 anos para mamografia — ação em parceria com o Sicoob. Na Unidade de Saúde de Paul, serão oferecidos coleta de preventivo e atendimentos odontológicos, ambos mediante agendamento prévio, além da pesagem do Bolsa Família.

Já no Ibes, o município vai ofertar coleta de preventivo, agendamento de mamografia e vacinação. Em Coqueiral de Itaparica, o público poderá contar com consultas médicas agendadas, atendimento farmacêutico, serviços de regulação para marcação de exames e outras ações voltadas à saúde da população. Na Unidade de Saúde de Rio Marinho, além da pesagem do Bolsa Família e do agendamento de mamografias, serão promovidas palestras sobre autocuidado e prevenção.

O Carro Rosa, uma van adaptada do Departamento de Programas Especiais/Programa Saúde da Mulher, também estará em funcionamento, inclusive aos sábados, possibilitando que a ação alcance mulheres que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante a semana.

Cariacica

Em Cariacica, estão previstas palestras, rodas de conversa e ações de agendamento de mamografia e preventivo, testes para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, orientação médica, além de uma programação especial voltada a meninas de até 15 anos.



14 DE OUTUBRO

UBS Padre Gabriel - Turnos: Matutino e Vespertino

Ação: Palestra. Fortalecimento de Grupo de Mulheres



Palestra, oferta de consulta, oferta de preventivo e mamografia.

UBS Bela Aurora - Turnos: Matutino e Vespertino

Ação: Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Busca ativa de mulheres para Rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama



Palestra de prevenção ao câncer de mama; distribuições de materiais educativos; caminhada rosa; testes rápidos de ISTs. 15 DE OUTUBRO

UBS de Padre Gabriel - Turnos: Matutino e Vespertino

Ação: Palestra. Fortalecimento de Grupo de Mulheres



Palestra, oferta de consulta, oferta de preventivo e mamografia.

UBS de Mucuri - Turnos: Matutino e Vespertino

Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa



Palestra com orientação médica sobre cuidados e prevenção.



Horário: 9h às 11h.

UBS de São João Batista - Turno: Matutino

Ação: Palestra. Educação sobre o Câncer de colo do útero



Agendamento de preventivo e mamografia.



Horário: 8h.

UBS Valparaíso - Turno: Matutino

Ação: Palestra, Roda de Conversa. Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)



Palestra com enfermeiras sobre a prevenção de câncer de mama e câncer do colo do útero



Palestra com a equipe de odontologia sobre saúde bucal



Oferta para mulheres do território de Valparaíso e Bandeirantes: agendamento de preventivo, solicitação de mamografia e agendamento de limpeza odontológica (vagas limitadas)



Horário: 8h

UBS Novo Brasil - Turno: Matutino

Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Fortalecimento de Grupo de Mulheres





Agenda de preventivos aberta durante todo o mês de outubro





Palestra com mulheres que venceram o câncer





Palestra da patologia e seu tratamento





Oficina de autocuidado





Roda de conversa 16 DE OUTUBRO

UBS Padre Gabriel - Turno: Matutino e Vespertino





Ação: Palestra - Fortalecimento de Grupo de Mulheres







Palestra pela manhã; oferta de consultas; solicitação de preventivo e mamografia.





UBS Sotelândia - Turno: Matutino





Ação: Palestra. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama







Palestra com o tema “Câncer de Mama”. 18 DE OUTUBRO

UBS DE Santa Bárbara - Turno: Matutino e Vespertino





Ação: Palestra, Roda de Conversa. Educação sobre o vírus HPV e a importância da vacinação







Palestras com os temas: câncer de útero, câncer de mama e HPV. Palestrante: Dr. Enf. Dalila







Roda de conversa com o tema: empoderamento das mulheres na sociedade. Palestrante: Luciana, psicóloga







Oferta: triagem, anamnese, solicitação de mamografia 19 DE OUTUBRO

UBS Santa Fé - Turno: Vespertino





Ação: Palestra. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama







Palestra e busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama. 20 DE OUTUBRO

UBS de Santana - Turno: Matutino e Vespertino







Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)







Horário: 8h às 11h30 e 13h30 às 15h30. 21 DE OUTUBRO

UBS de Santana - Turno: Matutino e Vespertino





Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)







Horário: 8h às 11h30 e 13h30 às 15h30.





UBS de Alto Lage - Turno: Matutino





Ação: Roda de Conversa. Educação sobre o Câncer de colo do útero







Orientações sobre a prevenção do câncer de mama.







Horário: 8h às 11h. 22 DE OUTUBRO

UBS de Santana - Turno: Matutino e Vespertino





Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)







Horário: 8h às 11h30 e 13h30 às 15h30.





UBS Mucuri - Turno: Matutino e Vespertino





Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa







Roda de conversa com nutricionista sobre alimentação saudável.







Horário: 9h às 11h.





UBS Bela Aurora - Turno: Matutino e Vespertino





Ação: Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama







Palestra de prevenção do câncer de mama; distribuição de materiais educativos; caminhada rosa; testes rápidos de ISTs. 23 DE OUTUBRO

UBS Santana - Turno: Matutino e Vespertino





Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)







Horário: das 8h às 11h30 e das 13h30 às 15h30.





UBS Bela Vista - Turno: Matutino e Vespertino





Ação: Roda de Conversa com o tema: prevenção e rastreamento do colo de útero e mama, educação sobre o câncer de colo do útero. Oferta de preventivo, mamografia, consulta médica e testes rápidos.







Horário: das 7h30 às 15h. 24 DE OUTUBRO

UBS de Santana - Turno: Matutino e Vespertino





Ação: Roda de Conversa, Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)







Horário: das 8h às 11h30 e das 13h30 às 15h30.





UBS de Cariacica Sede - Turno: Matutino e Vespertino





Ação: Oficinas, Palestra, Roda de Conversa. educação sobre o câncer de colo do útero







Café da manhã; aula laboral de alongamento; distribuição de material informativo; relato de experiência; disponibilização de vagas de consulta com enfermeira e preventivo.





UBS Nova Brasília - Turno: Matutino





Ação: Palestra com o tema câncer de mama e colo do útero, além de oferta de preventivo e mamografia







Horário: 8h30







UBS de Santa Luzia - Turno: Matutino







Ação: Palestra, Roda de Conversa, consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)







Horário: 8h 25 DE OUTUBRO

UBS de Nova Canaã - Turno: Matutino e Vespertino







Ação: Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama







Oferta de preventivo e mamografia; atendimento médico; testes rápidos; sala de vacina; cadastramento de pacientes em áreas descobertas. 28 DE OUTUBRO

UBS de São Geraldo - Turno: Matutino





Ação: Sala de espera, Roda de Conversa. Consulta para a mulher (com oferta de coleta de preventivo, mamografia e inserção no planejamento familiar)







Consultas de saúde da mulher; oferta de preventivo e mamografia; orientações em saúde. 29 DE OUTUBRO

UBS de Mucuri - Turno: Matutino e Vespertino





Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa







Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Atividade com grupo de ginástica funcional.







Horário: das 9h às 11h.





UBS de Bela Aurora - Turno: Matutino e Vespertino





Ação: Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de colo do útero e câncer de mama







Palestra com o tema: prevenção ao câncer de mama. Também será ofertado: materiais educativos, caminhada rosa e testes rápidos de ISTs. 31 DE OUTUBRO

UBS de Jardim América - Turno: Matutino





Ação: Oficinas, Sala de espera, Palestra, Roda de Conversa. Educação sobre o Câncer de colo do útero







Encerramento Outubro Rosa.







Oficinas de alongamento, relaxamento e auriculoterapia







Compartilhamento de histórias através de expressão artística







Café da manhã especial para todas as mulheres







Presença compartilhada da equipe ESF e Cuidados Paliativos (Enfermeiro, Assistentes Sociais, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga e Nutricionista)

Mais ações no ES

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), em parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), também vai realizar palestras às mulheres e público em geral durante o Outubro Rosa.

Data: 14 de outubro

Município: Linhares

Local: Comunidade Quilombola de Povoação

Público: Mulheres e público geral

Horário: 14h Data: 14 de outubro

Município: Linhares

Local: Centro Margarida

Público: Mulheres atendidas no Centro e Mulheres do Campo

Horário: 14h Data: 15 de outubro

Município: Vila Velha

Local: Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba)

Público: Mães atendidas na maternidade e àquelas que acompanham seus filhos em tratamento nas diversas unidades do hospital.

Horário: 15h Data: 18 de outubro

Município: Vila Velha

Local: Unidade de Saúde da Barra do Jucu

Público: Mulheres bordadeiras

Horário: 14h Data: 22 de outubro

Município: Cachoeiro de Itapemirim

Local: Centro Margarida

Público: Mulheres atendidas no Centro e Quilombolas

Horário: 14h Data: 24 de outubro

Município: Vitória

Local: Auditório da SESM

Público: Direcionada às Mulheres de Matrizes Africanas

Horário: 14h Data: 29 de outubro

Município: Vitória

Local: Auditório da SESM

Público: Mulheres com Fibromialgia

Horário: 14h

