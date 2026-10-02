Acidente entre carro e caminhão deixa mulher ferida na Serra

Uma motorista ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e um caminhão em Nova Carapina I, na Serra, na manhã desta sexta-feira (2).





Segundo o Departamento de Operações de Trânsito (DOT), a motorista do carro foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada a um hospital. O condutor do caminhão não se feriu.





A dinâmica do acidente não foi informada.