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Giovana Duarte

Turismo de experiência no ES: saiba como viver essa tendência pelo Estado

Viver uma experiência no destino é mais que conhecer: é literalmente “colocar a mão na massa” e vivenciar de perto os hábitos e a cultura local do destino

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 11:00

Publicado em 

11 set 2026 às 11:00
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte Giovana Duarte
Turismo de experiência
Turismo de experiência: fazer a própria panela de barro, o Limoncello ou a casaca Giovana Duarte

A gente fala muito sobre conhecer mais o Espírito Santo, mas sabia que nosso estado é referência nacional em Turismo de Experiência? Viver uma experiência no destino é mais que conhecer: é literalmente “colocar a mão na massa” e vivenciar de perto os hábitos e a cultura local do destino.


Aprenda a confeccionar sua própria casaca (em Regência, Linhares)

No Ateliê Orelha de Pau na Avenida Principal de Regência é possível realizar uma Oficina de Casaca e personalizar o instrumento da maneira que preferir, sob as orientações do artesão Rodrigo Caliman. O bônus, além da própria casaca, é ouvir as histórias sobre o instrumento na cultura capixaba. O valor por pessoa sai entre R$ 60 e R$ 170 (dependendo do tamanho da casaca) e para agendar a aula é necessário entrar em contato com o Rodrigo Caliman através do telefone (27) 99931-7009


Faça seu próprio Limoncello (em Santa Teresa)

No Circuito Caravaggio a anfitriã do Chalé Azzul, Lourdes Ferolla, oferece uma experiência completa: visita ao pomar de limão siciliano, colheita simbólica da fruta, preparo guiado da bebida com a garrafinha de presente e degustação no final da experiência, que leva o nome de La Dolce Vita Al Limomcello. É necessário reservar a experiência com a Essência Turismo através do telefone (27) 99873-1227 e o valor sai a R$ 130 por pessoa.


Faça sua própria panela de barro (em Vitória)

No Galpão das Paneleiras de Goiabeiras é possível reservar a experiência de fazer sua própria panela de barro ouvindo as histórias dessa tradição capixaba com a paneleira Rejane Corrêa. Sai a R$ 40 por pessoa e a panela não fica pronta imediatamente: o processo de secagem e queima dura cerca de quatro dias, portanto, é preciso voltar ao Galpão após alguns dias para buscar a panela de barro. Para agendamento o telefone é (27) 99943-7832

Caro leitor

Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte

Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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