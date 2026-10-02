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Astrologia

Mais abundância em outubro: veja simpatias para atrair prosperidade ao longo do mês

Elas podem marcar o início de um novo ciclo e reforçar pensamentos positivos em relação à vida financeira
Portal Edicase

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Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 12:55

Práticas simbólicas feitas em casa ajudam a abrir espaço para novas oportunidades financeiras (Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock)
Práticas simbólicas feitas em casa ajudam a abrir espaço para novas oportunidades financeiras Crédito: Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock

Outubro chega como um convite para renovar a relação com o dinheiro, abrir espaço para novas oportunidades e fortalecer a sensação de abundância. Se você gosta de práticas simbólicas, algumas simpatias simples podem ser feitas em casa para marcar essa intenção e começar o mês com mais foco na prosperidade. Confira a seguir!

1. Simpatia da folha de louro na carteira

O louro é tradicionalmente associado à vitória, à prosperidade e à abertura de caminhos. Para fazer a simpatia, escolha uma folha de louro seca e escreva nela, com uma caneta, uma palavra que represente aquilo que você deseja atrair em outubro, como “prosperidade”, “abundância” ou “sucesso”.

Coloque a folha dentro da carteira, de preferência em um compartimento onde ela não seja manuseada constantemente. Enquanto guarda, mentalize suas finanças se organizando e novas possibilidades chegando. Deixe a folha durante todo o mês e, no início de novembro, descarte-a em um jardim ou vaso de plantas.

2. Simpatia do açúcar para adoçar os caminhos financeiros

Para essa simpatia, você vai precisar de um copo com água, uma colher de açúcar e um papel branco. Escreva no papel seu nome completo e, abaixo dele, uma frase positiva relacionada à prosperidade que deseja vivenciar em outubro.

Dobre o papel e coloque-o embaixo do copo. Acrescente o açúcar à água e deixe o recipiente em um lugar tranquilo por uma noite. Enquanto realiza o ritual, agradeça simbolicamente pelas oportunidades que já existem e pelas que deseja construir. Na manhã seguinte, descarte a água em água corrente e jogue o papel no lixo.

Para fortalecer a prosperidade, a simpatia com moedas pode ser uma ótima opção (Imagem: rafastockbr | Shutterstock)
Para fortalecer a prosperidade, a simpatia com moedas pode ser uma ótima opção Crédito: Imagem: rafastockbr | Shutterstock

3. Simpatia das moedas para fortalecer a prosperidade

Separe sete moedas de qualquer valor e lave-as ou higienize-as. Depois, coloque-as em um pequeno pires ou recipiente com algumas folhas de louro. Deixe o recipiente em um local reservado da casa durante o mês de outubro. Sempre que passar por ele, pense em uma meta financeira que deseja alcançar e, principalmente, em atitudes concretas que podem ajudar nessa realização. No final do mês, utilize as moedas normalmente ou doe o valor para alguém que precise.

Prosperidade também pede movimento

As simpatias podem funcionar como momentos de intenção e conexão com aquilo que você deseja, mas também podem ser acompanhadas de atitudes práticas. Aproveite outubro para revisar gastos, organizar pagamentos, estabelecer uma meta financeira e observar oportunidades profissionais que possam contribuir para seus objetivos. Assim, o ritual deixa de ser apenas um pedido e passa a representar também um compromisso com a vida próspera que você deseja construir.

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