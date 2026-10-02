Mais abundância em outubro: veja simpatias para atrair prosperidade ao longo do mês

Separe sete moedas de qualquer valor e lave-as ou higienize-as. Depois, coloque-as em um pequeno pires ou recipiente com algumas folhas de louro. Deixe o recipiente em um local reservado da casa durante o mês de outubro. Sempre que passar por ele, pense em uma meta financeira que deseja alcançar e, principalmente, em atitudes concretas que podem ajudar nessa realização. No final do mês, utilize as moedas normalmente ou doe o valor para alguém que precise.