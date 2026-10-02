Desastres climáticos podem cair no Enem e nos vestibulares? Veja como se preparar para possíveis questões

Entre os possíveis recortes, as ondas de calor e as secas podem ser relacionadas aos impactos sobre a fauna e a flora. Uma questão poderia, por exemplo, apresentar um gráfico sobre o aumento da temperatura global ou um mapa relacionado à intensidade de fenômenos como o El Niño e pedir que o candidato identificasse possíveis consequências para a fauna, a flora e a produção de alimentos. Nesse contexto, seria possível relacionar a redução de agentes polinizadores e dispersores de sementes a impactos sobre a agricultura.