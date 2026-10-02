Omelete de forno: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Em uma tigela, coloque as gemas e o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Acrescente a carne desfiada, a cenoura, a cebola, o pimentão, o tomate e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Em outra tigela, bata as claras em neve. Incorpore delicadamente à mistura de carne, mexendo de baixo para cima para manter a leveza da preparação. Em uma forma untada com azeite, despeje a mistura e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até a omelete ficar firme e dourada. Retire do forno e sirva em seguida.