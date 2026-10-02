Crescer nas vendas sem gestão pode travar o negócio

Os números ajudam a dimensionar o risco. Em julho de 2026, a inadimplência empresarial atingiu o recorde de 9,2 milhões de CNPJs, com R$ 238,6 bilhões em dívidas, segundo a Serasa Experian. No mesmo mês, a taxa média do crédito livre para empresas chegou a 25,4% ao ano, de acordo com o Banco Central. Com a Selic ainda em 14% e o primeiro turno das eleições marcado para 4 de outubro, o planejamento para o próximo ano exige mais rigor nas decisões de crescimento.