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Eleições 2026: consulte seu local de votação no ES

A Gazeta traz levantamento de todos os locais de votação e das respectivas seções eleitorais no Espírito Santo

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 12:34

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

30 set 2026 às 12:34
Urna eletrônica: confira locais de votação
Urna eletrônica: confira locais de votação Arte AG

Com a proximidade do dia de votação, muitos eleitores podem ter dúvidas sobre onde devem comparecer para exercer seu direito democrático, especialmente aqueles que perderam os documentos físicos ou mudaram de domicílio eleitoral recentemente. 


Giane Medeiros, chefe do cartório da 1ª Zona Eleitoral de Vitória, explica que a Justiça Eleitoral oferece ferramentas digitais simples para que o cidadão encontre facilmente seu local de votação e sua seção eleitoral.


A forma mais rápida de obter essa informação é por meio do aplicativo e-Título, disponível para download nas lojas Apple Store e Play Store. Segundo Giane, o aplicativo é útil para todos os eleitores, independentemente de terem realizado a coleta biométrica ou não. 


Ao acessar o app, o eleitor tem visualização imediata da versão digital do título de eleitor. Em "Onde Votar", aparecem o local de votação, bem como a zona e a seção eleitorais. Na aba "Mais opções", o e-Título permite baixar o documento em formato PDF. Esse conteúdo pode ser impresso em papel comum ou compartilhado digitalmente.


Para quem prefere não utilizar o celular, a consulta pode ser feita diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dentro do portal, o eleitor deve acessar o Autoatendimento  Eleitoral para localizar os dados de sua zona e seção. 


De acordo com a chefe de cartório, para realizar a busca no site ou no aplicativo, o cidadão precisará informar o número do título de eleitor ou o CPF, além de dados complementares, como o nome da mãe e a data de nascimento, conforme o serviço utilizado.


A Gazeta fez um levantamento de todos os locais de votação e das respectivas seções eleitorais no Espírito Santo. Confira na tabela abaixo.

Como consultar o local

  • Você pode consultar o número do título eleitoral no Autoatendimento Eleitoral, no menu "Consultas", opção "Número do título". Esse serviço permite consultar o número da inscrição eleitoral (título).
    Para consultar o local de votação no Autoatendimento Eleitoral, você deve escolher, no menu "Consultas", a opção "Onde votar". Esse serviço permite consultar o local de votação pelo endereço.
  • Você também pode consultar esses dados pelo aplicativo e-Título. Porém, nesse caso, deve acessar o aplicativo e-Título digitando o número do CPF.

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