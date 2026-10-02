Dois incêndios em pasto e casa abandonada mobilizam Bombeiros em Colatina

Dois incêndios em diferentes bairros mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, entre a noite de quinta-feira (1º) e a madrugada desta sexta-feira (2). Segundo a corporação, as chamas atingiram uma área de pasto e uma casa abandonada em um intervalo de seis horas. Não houve feridos nas duas ocorrências.





Por volta das 18h, o fogo atingiu uma área de vegetação na divisa entre os bairros Soma Alta Vista e Cidade Jardim. As chamas se concentraram em um pasto e foram combatidas pelos Bombeiros. A corporação não informou o que provocou o incêndio.





No bairro Bela Vista, por volta da meia-noite, as chamas atingiram uma casa abandonada de dois cômodos. Testemunhas informaram aos Bombeiros que o imóvel era utilizado por moradores da região para o consumo de drogas. Ainda segundo os relatos, o incêndio teria sido provocado por um usuário que estava no local.