AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Veja vídeo

Defesa Civil de Marataízes alerta para risco após grande fissura em falésia

Publicado em

19 ago 2026 às 09:47

A Defesa Civil de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, emitiu um novo alerta sobre o risco iminente de deslizamentos e queda de rochas em um trecho das falésias na Praia dos Cações. Segundo o coordenador do órgão, Jones Toledo, foi identificada uma grande abertura no paredão, acompanhada por sinais de desprendimento de blocos e solo.

 

A região sofre com a erosão desde agosto de 2025De acordo com o coordenador, a instabilidade do terreno é agravada por fatores naturais, como chuva, erosão marinha, ventos fortes e infiltração de água. Para garantir a segurança de moradores e visitantes, a área foi interditada.


A orientação da Defesa Civil é para que as pessoas não caminhem nem permaneçam próximas ao pé da falésia, evitem circular sobre o trecho que apresenta fissuras e trincas e mantenham distância segura do local. O órgão também recomenda que o isolamento sinalizado pelas autoridades seja respeitado.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Loteria

Aposta feita em São Mateus ganha R$ 50 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 19/08/2026 às 07:36

Uma aposta feita via internet, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 50.460,11. O prêmio principal, sorteado na noite de terça (18), acumulou e vai a R$ 50 milhões. 


Os números sorteados foram: 16 - 23 - 24 - 33 - 36 - 52  


A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet, até as 20h. A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e domingos.

Veja Também 

Imagem de destaque

Do Ignacio ao Inácio: Helder aposta no "Time do Lula" na corrida pelo governo do ES

Renato Casagrande e Ricardo Ferraço na convenção do PSB

Desafio presente para Ricardo: “Agora é o futuro”, mas o passado é de Casagrande

Agentes da Prefeitura de João Neiva ficalizam acesso a rota alternativa para evitar entrada de veículos pesados.

Interdição da BR 259 aumenta trânsito em João Neiva e Linhares

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Estradas

Caminhão com ácido sulfúrico tomba e motorista sofre queimaduras em Colatina

Publicado em 18/08/2026 às 19:40
Equipe especializada em emergências químicas do NOTAER atende a ocorrência.
Equipe especializada em emergências químicas do NOTAER atende a ocorrência. Leitor A Gazeta | Douglas Abreu

Um caminhão que transportava ácido sulfúrico tombou na ES-248, que liga Colatina a Linhares, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (18). O acidente ocorreu no trecho próximo da entrada de Marilândia. 


De acordo com informações apuradas pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o ácido se espalhou pela pista e o motorista do caminhão ficou ferido com queimaduras.


O Corpo de Bombeiros informou ao jornalista que o condutor foi socorrido e encaminhado ao hospital. Segundo a corporação, o caminhão havia saído de Minas Gerais.


Apesar da ocorrência, o trânsito no trecho segue normalmente. Uma equipe especializada no atendimento a emergências com produtos perigosos foi enviada ao local para atuar na ocorrência. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) também foi acionado para acompanhar a situação.

Veja Também 

Bloqueio começou na tarde desta terça-feira (18).

Veja rotas alternativas após interdição da BR 259 em João Neiva

Viaduto interditado na BR 259 em João Neiva

Desvio será construído na BR 259 após interdição em João Neiva

Ambulância do SAMU

Motociclista é encontrado morto em acostamento da ES 248, em Colatina

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Estradas

Ponte na BR 101, sobre Rio em São Mateus, funcionará com pare e siga nos próximos dias

Publicado em 18/08/2026 às 18:40
Ponte sobre rio São Mateus, na BR 101, vai passar por manutenç
Ponte sobre rio São Mateus, na BR 101, vai passar por manutenção. Divulgação/Ecovias 101

A ponte sobre o Rio São Mateus, no Norte do Espírito Santo, localizada no km 64 da BR-101, será parcialmente interditada para obras entre terça-feira (18) e sábado (22). Durante a manutenção, o trânsito do trecho funcionará em sistema "pare e siga", com a operação do fluxo de veículos de forma alternada nos dois sentidos.


Os trabalhos, realizados pela Ecovias Capixaba, estão previstos para ocorrer das 08h30 às 16h e tem como objetivo fazer reparos na junta de dilatação da estrutura. O horário poderá ser estendido caso haja intercorrências durante a execução das atividades, segundo a empresa. A concessionária orienta motoristas a reduzirem a velocidade, respeitarem a sinalização e seguirem as orientações das equipes que estarão no local durante a intervenção

Atualização

Digite aqui a data da atualização formato: 18/02/2025

Após o primeiro de obras, a Ecovias Capixaba anunciou um novo horário para realizar o serviço de reparo da junta. Antes, a previsão era acontecer entre 7h30 e 17h, mas, nesta terça-feira, a concessionária responsável pela BR 101 anunciou um novo horário. O serviço passa a ser de 8h30 até 16h. 

Veja Também 

Acidente entre carro e ônibus na BR 101 em Linhares

Acidente entre ônibus e carro deixa sete feridos na BR 101 no ES

Motorista perde controle, carro sai da pista e bate em dois muros em Linhares

Carro sai da pista e bate em muros de duas propriedades na BR-101, em Linhares

Motorista atinge trailer, veículos estacionados e deixa duas pessoas feridas em Linhares

Motorista atinge trailer e veículos estacionados e deixa duas pessoas feridas em Linhares

[Chapéu]

[Título]

[Texto]

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Alto Lage

Trecho de avenida em Cariacica é interditado para obras de viaduto e mergulhão

Publicado em 18/08/2026 às 11:54
Trecho da Avenida Mário Gurgel é interditado para nova etapa das obras do Viaduto e Mergulhão de Alto Lage
Trecho da Avenida Mário Gurgel é interditado para nova etapa das obras do Viaduto e Mergulhão de Alto Lage Cláudio Postay | Prefeitura de Cariacica

As obras do novo viaduto e mergulhão de Alto Lage, em Cariacica, continuam e, devido a isso, o trânsito está com uma nova alteração. Um trecho da Avenida Mário Gurgel, na pista marginal principal, na altura da Obramax, no sentido Itacibá–Viana, foi interditado na última segunda-feira (17).


O secretário de Obras, Weverton Moraes, esclarece que esta intervenção permitirá a escavação da via para a construção do Mergulhão. De acordo com ele, durante o período, também será necessário realizar a realocação de cinco postes no trecho, além da implantação de novas redes de esgoto e drenagem.


Segundo a Prefeitura de Cariacica, os motoristas que trafegam pela região devem utilizar o desvio pelo canteiro central. Além disso, não foram fornecidas as informações sobre a duração deste bloqueio.

Veja Também 

Imagem de destaque

Cariacica vai ganhar viaduto e nova avenida no trevo de Alto Lage

Imagem de destaque

Saiba como vão ficar viadutos e mergulhão de Alto Lage em Cariacica

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Em Central Carapina

Mulher morre e outra fica ferida durante ataque a tiros na Serra

Publicado em 18/08/2026 às 11:29

Uma mulher morreu e outra, de 26 anos, ficou ferida após um ataque a tiros em Central Carapina, na Serra, na manhã desta terça-feira (18). A sobrevivente contou à Polícia Militar que foi atingida por disparos feitos por duas pessoas que passaram de carro pelo local. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.


Segundo a vítima, os tiros tinham como alvo dois homens que estavam próximos a elas, mas não há confirmação de que os disparos os atingiram. Em uma gravação no local é possível escutar os disparos (ouça acima).


As duas mulheres foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, mas uma delas morreu no local. A outra foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde permanece em atendimento.


A Prefeitura da Serra informou que a Guarda Municipal presta apoio à Polícia Militar no policiamento da região e que a ocorrência não afetou o funcionamento de comércios e escolas. 


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

Veja Também 

Brenda Felix Martins foi morta em Piúma

Jovem é preso após matar companheira na frente dos filhos e da PM em Piúma

Imagem de destaque

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Linhares; causa será investigada

Facão usada por suspeito

Menina de 6 anos salva mãe de tentativa de feminicídio em Cariacica

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Investigação

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Linhares; causa será investigada

Publicado em 18/08/2026 às 09:36

Uma mulher de 53 anos, identificada como Maria Silvana dos Santos, foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, a vítima passou por manobras de reanimação, mas não resistiu.


Uma equipe da Polícia Científica foi acionada e, em uma análise preliminar, não identificou sinais evidentes de violência no corpo da vítima. O celular de Maria e outro aparelho telefônico encontrados na residência foram recolhidos para perícia e poderão auxiliar nas investigações.


O caso é investigado pela Delegacia de Linhares. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, a Polícia Civil aguarda o laudo do Serviço Médico Legal (SML) para identificar a causa da morte.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Grande Vitória

Carga de caminhão interdita trecho da Leste-Oeste em Vila Velha

Publicado em 17/08/2026 às 16:57
Carga de caminhão cai no viaduto da Leste-Oeste, em Vila Velha
Carga de caminhão cai no viaduto da Leste-Oeste, em Vila Velha Leitor AG

A carga de um caminhão interditou o Viaduto Leste-Oeste, no sentido do bairro Araçás, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (17). 


Segundo a Guarda Municipal, o trecho foi bloqueado para veículos durante a retirada da carga da via. Não há informações sobre qual era o material transportado nem sobre feridos.

Veja Também 

Vacas escutam de forró a música clássica e produzem mais leite no Sul do Espírito Santo

Vacas ouvem de forró a música clássica e produzem mais leite no ES

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Acidente

Ciclista morre após queda envolvendo caminhão em Bom Jesus do Norte

Publicado em 17/08/2026 às 15:50

Um ciclista de 63 anos morreu na manhã desta segunda-feira (17) após se desequilibrar e atingir o para-choque de um caminhão durante a queda, no Centro de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Aluízio Pereira de Souza, chegou a ser levada ao pronto atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos.


O acidente aconteceu por volta das 7h20, na Avenida Carlos Xavier. De acordo com a polícia, o motorista do caminhão parou imediatamente e acionou as equipes de emergência. Aluízio foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos graves na cabeça e no pescoço.


O motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia de Alegre e realizou o teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de álcool.


Segundo a Polícia Científica, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas.

Veja Também 

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (17), no bairro Operário

Motociclista e garupa ficam feridos após moto bater contra portão em Colatina

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Batida de frente entre dois carros deixa seis feridos na ES 379, em Iúna

Publicado em 17/08/2026 às 11:52
Acidente na ES 379, em Iúna
Acidente na ES 379, em Iúna tvpluenzy

Um Toyota Corolla e um Volkswagen Gol bateram de frente na noite de domingo (16), na ES 379, na zona rural de Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Pronto Atendimento de Irupi.


De acordo com a PM, o Corolla seguia no sentido Irupi, enquanto o Gol trafegava no sentido contrário. No Gol estava apenas o motorista, de 41 anos. Já no Corolla estavam o motorista, de 42 anos, e quatro passageiros, de 28, 40, 48 e 76 anos. As vítimas foram socorridas e levadas para o Pronto Atendimento de Irupi. O estado de saúde delas não foi informado.


Questionados sobre as causas da batida, os dois motoristas disseram não saber explicar o que provocou o acidente. Eles relataram apenas que, ao fazerem a curva, sentiram o impacto entre os veículos.


A Polícia Militar ofereceu aos dois motoristas o teste do bafômetro, mas ambos se recusaram a realizá-lo. Segundo os militares, nenhum deles apresentava sinais ou sintomas característicos de embriaguez. O Corpo de Bombeiros informou que também foi acionado, mas, quando chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas por populares.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Motociclista e garupa ficam feridos após moto bater contra portão em Colatina

Publicado em 17/08/2026 às 11:30

Um motociclista de 26 anos e um jovem de 18, que estava na garupa, ficaram feridos após a moto em que estavam bater contra o portão de uma residência no bairro Operário, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (17).


Uma câmera de segurança registrou o momento em que a motocicleta atinge o portão. Com o impacto, o garupa é lançado ao chão, enquanto o condutor permanece desacordado sobre a motocicleta (assista acima).


Segundo a Polícia Militar, os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. A PM informou que não foi possível obter informações sobre as circunstâncias do acidente devido ao estado de saúde das vítimas.

Veja Também 

Ambulância do SAMU

Motociclista é encontrado morto em acostamento da ES 248, em Colatina

Ponte Florentino Avidos, em Colatina. Obras vão aumentar a capaciade da via

Colatina recebe alerta de chuvas intensas com rajadas de vento e granizo

Emagrecedores foram encontrados armazenados em uma geladeira.

Dois são presos por venda irregular de emagrecedores em Colatina

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

O risco não calculado, a governança e a tecnologia no mercado financeiro

Imagem de destaque

CBN Vitória ao vivo: como vai funcionar o patrulhamento com bikes elétricas nas orlas de Vitória

Imagem de destaque

A indignação com os danos ambientais causados ​​por um homem com seu caminhão em ecossistema único na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados