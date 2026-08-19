Defesa Civil de Marataízes alerta para risco após grande fissura em falésia

A Defesa Civil de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, emitiu um novo alerta sobre o risco iminente de deslizamentos e queda de rochas em um trecho das falésias na Praia dos Cações. Segundo o coordenador do órgão, Jones Toledo, foi identificada uma grande abertura no paredão, acompanhada por sinais de desprendimento de blocos e solo.

A região sofre com a erosão desde agosto de 2025. De acordo com o coordenador, a instabilidade do terreno é agravada por fatores naturais, como chuva, erosão marinha, ventos fortes e infiltração de água. Para garantir a segurança de moradores e visitantes, a área foi interditada.





A orientação da Defesa Civil é para que as pessoas não caminhem nem permaneçam próximas ao pé da falésia, evitem circular sobre o trecho que apresenta fissuras e trincas e mantenham distância segura do local. O órgão também recomenda que o isolamento sinalizado pelas autoridades seja respeitado.