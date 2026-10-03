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Veja os grupos da etapa do Espírito Santo da Taça das Favelas Feminina

Competição acontece de 7 a 10 de outubro com a participação de 10 times

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 13:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2026 às 13:25
Sorteados os grupos da etapa do Espírito Santo da Taça das Favelas Feminina
Sorteados os grupos da etapa do Espírito Santo da Taça das Favelas Feminina TV Gazeta

A etapa do Espírito Santo da Taça das Favelas Feminina 2026 foi oficialmente lançada neste sábado, em Vitória. No evento, organizado pela Central Única das Favelas (Cufa), foram sorteados os grupos da competição (veja abaixo), com a presença de representantes das dez equipes participantes da competição, além de convidados, parceiros e integrantes da organização.


A programação marcou o início oficial da edição capixaba da competição e contou com congresso técnico e uma ação socioesportiva dedicada ao enfrentamento ao feminicídio e à violência contra a mulher.


Durante o congresso, as equipes receberam as principais orientações sobre a competição, regulamento, formato dos jogos e organização das próximas etapas. Na sequência, foi realizado o sorteio que definiu a composição das chaves da Taça das Favelas Petrobras Feminina Espírito Santo.


Combate à violência contra a mulher


A programação também abriu espaço para uma pauta que vai além das quatro linhas. A ação sócioesportiva trouxe o debate sobre o feminicídio e a violência contra a mulher, reforçando a proposta de colocar as mulheres no centro do projeto e utilizar o esporte como ferramenta de informação, fortalecimento e transformação social.


"Para nós, a Taça das Favelas é muito mais do que uma competição de futebol. O esporte é uma ferramenta de oportunidade, pertencimento e acesso a novos espaços. E, nesta edição feminina, também entendemos que era fundamental criar um momento de diálogo e conscientização sobre a violência contra a mulher, porque falar de protagonismo feminino também passa por falar de proteção, direitos e autonomia", afirma Vitória Santos, gerente de Relações Institucionais da Central Única das Favelas.


A fase de grupos da Taça das Favelas Feminina acontece de 7 a 10 de outubro. Na sequência, a competição terá as quartas de final, no dia 10 de outubro, às semifinais, no dia 11, e as disputas de terceiro lugar e a grande final, no dia 12 de outubro.


Com as chaves definidas, as dez equipes seguem agora para a etapa de jogos da competição, que será realizada em Vitória. A edição capixaba reforça o compromisso da Taça das Favelas com a valorização do futebol feminino e com a criação de oportunidades para mulheres das comunidades do Espírito Santo.


Considerada o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo, a Taça das Favelas é uma iniciativa da Central Única das Favelas (CUFA) e, no Espírito Santo, chega com uma edição voltada ao protagonismo feminino dentro e fora de campo.


Os grupos da Taça das Favelas Petrobras Feminina


GRUPO A


FC Estadual

Jesus de Nazaré

São Geraldo

Luso Serrano


GRUPO B


Vila Nova

ACEL

Ponta da Fruta


GRUPO C


Raízes

Vilavelhense

Águias

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