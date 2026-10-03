Vídeo mostra homem com neto no colo sendo agredido por vizinho na Mata da Praia

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem de 59 anos foi agredido, com o neto de 1 ano e 3 meses no colo, na Mata da Praia, em Vitória, na última sexta-feira (2). O suspeito, de 35 anos, foi identificado pela Polícia Civil e o caso é investigado.





As imagens (veja acima) mostram um dos cachorros do homem de 35 anos se aproximando do avô e do neto, que estavam passeando com uma cadela Yorkshire. Depois, uma discussão acontece. Em seguida, as agressões: ao todo, foram três socos. A criança, que estava no colo, vai caindo aos poucos até bater a cabeça no chão.





De acordo com as investigações, o avô disse que, após o cão se aproximar, chamou a atenção do dono dos animais sobre a necessidade do uso de coleira. Ainda segundo o relato da vítima à polícia, a discussão se intensificou e o vizinho partiu para as agressões.





Segundo o avô, em conversa com a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o neto está bem e chegou a ir para a creche no período da tarde. Ele contou, porém, que a criança ficou bastante abalada após a confusão.





“A gente não conseguia botar ele no chão, chorava e gritava, ficou bem nervoso. Levamos ele para a creche, e as tias de lá foram acompanhando a situação”, relatou.





O homem de 59 anos disse ainda que está sentindo tonturas após a agressão. “Estou emocionalmente abalado, porque ninguém está preparado para ser agredido na rua, principalmente quando se está com o neto. E se o soco pega nele? A minha família e amigos também estão bem abalados”, afirmou.