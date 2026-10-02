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Animal sem coleira

Briga entre vizinhos por causa de cães termina com bebê ferido em Vitória

Criança de 1 ano e 3 meses caiu do colo do avô durante a confusão; envolvidos apresentaram versões diferentes à polícia.

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 18:46

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

02 out 2026 às 18:46

Uma briga entre vizinhos por causa de cães soltos terminou com um bebê de 1 ano e 3 meses ferido, na manhã desta sexta-feira (2), na Mata da Praia, em Vitória. Segundo a Polícia Civil, a criança caiu e bateu a cabeça no chão enquanto estava no colo do avô, de 59 anos, que teria sido agredido por um homem de 35 anos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.


De acordo com as investigações, o homem de 59 anos caminhava com o neto no colo e uma cadela na coleira quando três cães correram em direção ao animal. Um deles teria avançado contra a cadela, e o homem chamou a atenção do dono dos animais sobre a necessidade do uso de coleira.


Ainda segundo o relato da vítima à polícia, a discussão se intensificou e o vizinho teria dado três socos no rosto dele. Durante a agressão, o bebê caiu do colo do avô e bateu a cabeça no chão. 


Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da criança nem se ela precisou ser levada a uma unidade de saúde após a queda.

Homem apresentou outra versão

A Polícia Civil procurou o homem de 35 anos na residência e no local de trabalho. Após ser localizado por telefone, ele compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos e apresentou uma versão diferente.


Segundo o titular do 4º Distrito Policial de Vitória, delegado Guilherme Sodré, o homem afirmou que passeava com os animais e que eles teriam se aproximado da cadela do vizinho apenas para brincar. Ele disse ainda que a discussão começou depois de ter sido xingado e ameaçado. 


“Ele disse que deu um tapa e um empurrão no vizinho após se sentir acuado”, explicou disse o delegado.


O caso foi registrado como lesão corporal. O homem de 35 anos assinou um Termo Circunstanciado (TC) e foi liberado após se comprometer a comparecer às audiências do Juizado Especial Criminal da Comarca de Vitória. A ocorrência segue sob investigação do 4º Distrito Policial de Vitória.

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