Briga entre vizinhos por causa de cães termina com bebê ferido em Vitória

Uma briga entre vizinhos por causa de cães soltos terminou com um bebê de 1 ano e 3 meses ferido, na manhã desta sexta-feira (2), na Mata da Praia, em Vitória. Segundo a Polícia Civil, a criança caiu e bateu a cabeça no chão enquanto estava no colo do avô, de 59 anos, que teria sido agredido por um homem de 35 anos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.





De acordo com as investigações, o homem de 59 anos caminhava com o neto no colo e uma cadela na coleira quando três cães correram em direção ao animal. Um deles teria avançado contra a cadela, e o homem chamou a atenção do dono dos animais sobre a necessidade do uso de coleira.





Ainda segundo o relato da vítima à polícia, a discussão se intensificou e o vizinho teria dado três socos no rosto dele. Durante a agressão, o bebê caiu do colo do avô e bateu a cabeça no chão.





Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da criança nem se ela precisou ser levada a uma unidade de saúde após a queda.