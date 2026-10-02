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Crimes

Condenado por homicídio e tráfico é preso com 2,2 kg de maconha em Águia Branca

Edio de Morais Filho, de 50 anos, estava foragido da Justiça de Minas Gerais e foi localizado em uma casa na zona rural do município

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 11:03

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

02 out 2026 às 11:03
Prisão aconteceu no Córrego Águas Claras, zona rural do município
Edio de Morais Filho, de 50 anos, é condenado por homicídio e tráfico de drogas em Governador Valadares (MG) Divulgação | PCES

Um homem de 50 anos, condenado por homicídio e tráfico de drogas em Minas Gerais, foi recapturado após uma ação da Polícia Civil na zona rural de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (1º). Contra Edio de Morais Filho havia um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares (MG).


Edio foi localizado em uma casa no Córrego Águas Claras, onde morava havia cerca de um mês, após uma investigação da Delegacia de Mantenópolis. Segundo a Polícia Civil, devido à periculosidade atribuída ao homem pela corporação, os policiais fizeram um cerco à residência. Durante a ação, foram encontrados 2,2 quilos de maconha no colchão usado por ele para dormir.


Outro homem, de 31 anos, também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, foram encontradas quatro porções de maconha preparadas para venda.

Ao todo, a operação apreendeu cerca de 2,3 quilos de maconha, um pé da droga, uma balança de precisão, quatro celulares, uma munição calibre .22 e uma motocicleta.


Os dois homens foram levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte. A Polícia Civil informou que representou pela conversão das prisões em flagrante em preventiva. Eles permanecem à disposição da Justiça.


A ação contou com a participação das delegacias de Mantenópolis, Alto Rio Novo e Baixo Guandu, do Centro de Inteligência e Análise Telemática Noroeste (CIAT-Noroeste), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Força Tática do 11º Batalhão da Polícia Militar.

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