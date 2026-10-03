Henrique Fogaça e Léo Santos cancelam participação em festival em Vitória

Os chefs Henrique Fogaça e Léo Santos não participarão do Salt, Fire & Drive Festival neste sábado (3), em Vitória. De acordo com comunicado publicado pelo Shopping Vitória, as fortes chuvas e o fechamento temporário do Aeroporto de Vitória impediram que os voos que transportavam os chefs pousassem na capital capixaba.
Segundo a organização, os voos precisaram retornar às cidades de origem. A equipe informou ainda que tentou remarcar a participação dos chefs, mas, diante da instabilidade das condições meteorológicas e de outros compromissos previamente assumidos nas agendas, não será possível contar com a presença deles no evento.
Apesar da mudança, a programação do festival segue normalmente neste sábado. As atividades acontecem no estacionamento externo do Shopping Vitória, em uma área coberta, com atrações gastronômicas, musicais e automotivas.
A aula-show prevista para este sábado com o chef Fernando Kawasaki, ex-participante do MasterChef Brasil, está mantida.
O Salt, Fire & Drive Festival é realizado pela primeira vez no Brasil em Vitória. O evento começou na sexta-feira (2) e segue até domingo (4), com entrada gratuita.
O festival foi criado em parceria com Henrique Fogaça e reúne gastronomia, cozinha de fogo, música e cultura automotiva. A programação inclui aulas-show, apresentações musicais e atrações relacionadas ao universo dos carros.
A participação de Fogaça estava prevista como um dos destaques da programação. O chef, empresário, músico e jurado do MasterChef Brasil também é responsável pelos restaurantes Sal Gastronomia e Cão Véio, em São Paulo.
Mesmo sem a presença dos dois chefs neste sábado, a organização mantém as demais atrações programadas para o dia.