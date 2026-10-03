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Fortes chuvas

Henrique Fogaça e Léo Santos cancelam participação em festival em Vitória

Segundo organização, chefs não conseguiram chegar à capital capixaba por causa das condições meteorológicas; programação do Salt, Fire & Drive segue neste sábado (3)
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 13:54

Henrique Fogaça e Léo Santos ficam fora de festival em Vitória neste sábado
Henrique Fogaça e Léo Santos ficam fora de festival em Vitória neste sábado Marcelo Paez / Reprodução Instagram @leomchef

Os chefs Henrique Fogaça e Léo Santos não participarão do Salt, Fire & Drive Festival neste sábado (3), em Vitória. De acordo com comunicado publicado pelo Shopping Vitória, as fortes chuvas e o fechamento temporário do Aeroporto de Vitória impediram que os voos que transportavam os chefs pousassem na capital capixaba.

Segundo a organização, os voos precisaram retornar às cidades de origem. A equipe informou ainda que tentou remarcar a participação dos chefs, mas, diante da instabilidade das condições meteorológicas e de outros compromissos previamente assumidos nas agendas, não será possível contar com a presença deles no evento.

Apesar da mudança, a programação do festival segue normalmente neste sábado. As atividades acontecem no estacionamento externo do Shopping Vitória, em uma área coberta, com atrações gastronômicas, musicais e automotivas.

A aula-show prevista para este sábado com o chef Fernando Kawasaki, ex-participante do MasterChef Brasil, está mantida.

Sobre o festival

O Salt, Fire & Drive Festival é realizado pela primeira vez no Brasil em Vitória. O evento começou na sexta-feira (2) e segue até domingo (4), com entrada gratuita.

O festival foi criado em parceria com Henrique Fogaça e reúne gastronomia, cozinha de fogo, música e cultura automotiva. A programação inclui aulas-show, apresentações musicais e atrações relacionadas ao universo dos carros.

A participação de Fogaça estava prevista como um dos destaques da programação. O chef, empresário, músico e jurado do MasterChef Brasil também é responsável pelos restaurantes Sal Gastronomia e Cão Véio, em São Paulo.

Mesmo sem a presença dos dois chefs neste sábado, a organização mantém as demais atrações programadas para o dia.

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