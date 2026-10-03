Henrique Fogaça e Léo Santos cancelam participação em festival em Vitória

Os chefs Henrique Fogaça e Léo Santos não participarão do Salt, Fire & Drive Festival neste sábado (3), em Vitória. De acordo com comunicado publicado pelo Shopping Vitória, as fortes chuvas e o fechamento temporário do Aeroporto de Vitória impediram que os voos que transportavam os chefs pousassem na capital capixaba.



Segundo a organização, os voos precisaram retornar às cidades de origem. A equipe informou ainda que tentou remarcar a participação dos chefs, mas, diante da instabilidade das condições meteorológicas e de outros compromissos previamente assumidos nas agendas, não será possível contar com a presença deles no evento.



Apesar da mudança, a programação do festival segue normalmente neste sábado. As atividades acontecem no estacionamento externo do Shopping Vitória, em uma área coberta, com atrações gastronômicas, musicais e automotivas.



A aula-show prevista para este sábado com o chef Fernando Kawasaki, ex-participante do MasterChef Brasil, está mantida.