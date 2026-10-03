A Gazeta divulga nova pesquisa para governo e Senado no ES neste sábado (3)

Às vésperas das Eleições 2026, A Gazeta divulga neste sábado (3), no início da noite, uma nova pesquisa eleitoral sobre as corridas para o governo e Senado no Espírito Santo. O levantamento inédito do Instituto Quaest foi contratado pela TV Gazeta.





Esta é a terceira e última consulta à população realizada antes do primeiro turno de votação, que acontece neste domingo (4). A sondagem foi realizada com base em 1.800 entrevistas presenciais entre os dias 2 e 3 de outubro e é o retrato mais próximo da data da votação.





O levantamento ainda demonstra as possibilidades de pontuação em eventual disputa de segundo turno e os índices de rejeição de cada candidato, assim como a intenção de voto dos capixabas para a presidência da República.





A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09011/2026.