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Eleições 2026

A Gazeta divulga nova pesquisa para governo e Senado no ES neste sábado (3)

Levantamento é o último realizado antes do primeiro turno de votação

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 07:29

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

03 out 2026 às 07:29

Às vésperas das Eleições 2026, A Gazeta divulga neste sábado (3), no início da noite, uma nova pesquisa eleitoral sobre as corridas para o governo e Senado no Espírito Santo. O levantamento inédito do Instituto Quaest foi contratado pela TV Gazeta. 


Esta é a terceira e última consulta à população realizada antes do primeiro turno de votação, que acontece neste domingo (4). A sondagem foi realizada com base em 1.800 entrevistas presenciais entre os dias 2 e 3 de outubro e é o retrato mais próximo da data da votação.


O levantamento ainda demonstra as possibilidades de pontuação em eventual disputa de segundo turno e os índices de rejeição de cada candidato, assim como a intenção de voto dos capixabas para a presidência da República.


A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09011/2026.

Calendário

A Rede Gazeta contratou, ao todo, sete rodadas de pesquisas eleitorais com o instituto Quaest. Duas delas foram divulgadas antes dos registros de candidatura. No dia 27 de agosto, saiu a primeira consulta com os nomes que efetivamente aparecerão nas urnas no domingo (4) e, em 25 de setembro, a segunda.


Além da sondagem que será publicada neste sábado, o calendário prevê ainda mais dois levantamentos no segundo turno, se houver.


Os resultados serão divulgados em todos os veículos do grupo, com análises, comparações de séries históricas e desdobramentos em reportagens, infográficos e programas especiais.


A proposta é que o público tenha acesso a dados qualificados e metodologias transparentes, considerando que pesquisas circulam intensamente também em redes sociais.

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