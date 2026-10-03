A Gazeta divulga nova pesquisa para governo e Senado no ES neste sábado (3)

Às vésperas das Eleições 2026, A Gazeta divulga neste sábado (3), no início da noite, uma nova pesquisa eleitoral sobre as corridas para o governo e Senado no Espírito Santo. O levantamento inédito do Instituto Quaest foi contratado pela TV Gazeta.
Esta é a terceira e última consulta à população realizada antes do primeiro turno de votação, que acontece neste domingo (4). A sondagem foi realizada com base em 1.800 entrevistas presenciais entre os dias 2 e 3 de outubro e é o retrato mais próximo da data da votação.
O levantamento ainda demonstra as possibilidades de pontuação em eventual disputa de segundo turno e os índices de rejeição de cada candidato, assim como a intenção de voto dos capixabas para a presidência da República.
A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09011/2026.
A Rede Gazeta contratou, ao todo, sete rodadas de pesquisas eleitorais com o instituto Quaest. Duas delas foram divulgadas antes dos registros de candidatura. No dia 27 de agosto, saiu a primeira consulta com os nomes que efetivamente aparecerão nas urnas no domingo (4) e, em 25 de setembro, a segunda.
Além da sondagem que será publicada neste sábado, o calendário prevê ainda mais dois levantamentos no segundo turno, se houver.
Os resultados serão divulgados em todos os veículos do grupo, com análises, comparações de séries históricas e desdobramentos em reportagens, infográficos e programas especiais.
A proposta é que o público tenha acesso a dados qualificados e metodologias transparentes, considerando que pesquisas circulam intensamente também em redes sociais.
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