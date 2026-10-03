Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/10/2026

A carta “O Diabo” coloca você diante de desejos, apegos e situações que poderão exercer uma influência maior do que deveriam. No amor, a atração estará intensa, mas será importante perceber se existe reciprocidade ou apenas uma dinâmica difícil de romper. Na carreira, não deixe que a ambição ou a pressão ultrapassem seus limites. A saúde pedirá atenção aos excessos e à necessidade de equilibrar prazer com autocuidado. Entre amigos, observe relações que consomem mais energia do que oferecem e escolha com consciência onde colocar sua energia.