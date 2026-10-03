E se o crime organizado já estiver dentro da sua empresa?

O tema que levei ao debate foi a influência do crime organizado nas cadeias de valor das empresas. É forçoso reconhecer que o crime organizado já não deve ser compreendido apenas como um problema de segurança pública.





Em diferentes partes do mundo, organizações criminosas procuram se inserir na economia formal, utilizando empresas, cadeias de fornecimento, relações comerciais e estruturas financeiras legítimas para ampliar seus negócios, lavar dinheiro e reduzir os riscos de suas atividades ilícitas.





Há, também, um aspecto particularmente preocupante: uma empresa pode ser utilizada pelo crime organizado sem que seus próprios gestores tenham conhecimento disso.





As consequências podem ser graves: perdas financeiras, danos reputacionais, sanções, perda de contratos e, em situações mais graves, a utilização da própria empresa como instrumento para atividades criminosas.





Diante desse cenário, tive oportunidade de compartilhar, de forma bem resumida, o que, na minha visão, são ações recomendáveis a todo e qualquer gestor: primeiramente, conhecer profundamente o próprio negócio e seus riscos.





Isso significa ir além do tradicional Know Your Customer. É preciso conhecer o ambiente de negócios, clientes, fornecedores, parceiros, intermediários, empregados, beneficiários efetivos e, sempre que necessário, as relações que existem entre esses diferentes atores.





É aí que a due diligence assume um papel fundamental. Ela não deve ser tratada como uma obrigação burocrática ou como um simples procedimento de compliance, mas como uma ferramenta de gestão de riscos capaz de fornecer informações para que os gestores tomem decisões mais adequadas.