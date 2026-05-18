Rede de lojas abre 2.160 vagas em cursos para área da construção civil

A Obramax, rede de atacarejo de materiais de construção, está com mais de 2.160 vagas abertas em cursos de qualificação profissional de graça. As aulas são destinadas a quem quer ingressar no setor ou se aperfeiçoar para trabalhar em obras.
Os interessados podem se inscrever para treinamentos presenciais ou on-line, no site da Academia de Profissionais.
No Espírito Santo, a programação é voltada à prática diária de quem atua em obra, com conteúdos alinhados às demandas atuais do setor. Entre os temas abordados estão projetos elétricos, instalações elétricas residenciais seguras e aplicações.
As capacitações presenciais acontecem na loja da Obramax em Cariacica, enquanto que os cursos on-line permitem que profissionais de todo o país participem das formações à distância, com conteúdos estruturados para aplicação prática no dia a dia.
A Academia de Profissionais da Obramax foi criada em 2018 e já qualificou mais de 80 mil pessoas. As formações são gratuitas, oferecem certificado de participação e são realizadas em parceria com fornecedores reconhecidos da indústria. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.
Confira a programação
Cursos Presenciais no Espírito Santo
30/05 – 9h às 14h – Cariacica – Instalações elétricas residenciais seguras
13/06 - 9h às 14h – Cariacica – Aplicação de Grafiato Profissional e Revestimento Riscado
Cursos Online
20/05 – 18h às 19h – Instalação de interruptores e tomadas
27/05 – 18h às 19h – Instalação de chuveiros, torneiras e aquecedores
06/06 – 18h às 19h – Sistemas de Rejuntamento - tipos, aplicações e desempenho em revestimentos
10/06 – 18h às 19h – Instalação de estruturas metálicas para drywall
17/06 – 18h às 19h – Soluções de coberturas leves: estrutura, fixação e instalação
24/06 – 18h às 19h – Grautes e argamassas prontas / especiais: tipos, aplicações e execuções