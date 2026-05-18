Rede de lojas abre 2.160 vagas em cursos para área da construção civil

A Obramax, rede de atacarejo de materiais de construção, está com mais de 2.160 vagas abertas em cursos de qualificação profissional de graça. As aulas são destinadas a quem quer ingressar no setor ou se aperfeiçoar para trabalhar em obras.





Os interessados podem se inscrever para treinamentos presenciais ou on-line, no site da Academia de Profissionais.





No Espírito Santo, a programação é voltada à prática diária de quem atua em obra, com conteúdos alinhados às demandas atuais do setor. Entre os temas abordados estão projetos elétricos, instalações elétricas residenciais seguras e aplicações.